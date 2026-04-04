Son Mühür / Gökmen Küçüktaşdemir- Buca Belediyesi, can dostlarımız için yürüttüğü sahiplendirme projeleriyle son iki yılda büyük bir başarı grafiği yakaladı. "Satın alma, sahiplen" anlayışıyla hareket eden belediye, 2024’ten bu yana toplam 599 sahipsiz hayvanı yeni aileleriyle buluşturdu. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın göreve gelmesiyle ivme kazanan çalışmalar neticesinde 2024 yılında 170, 2025 yılında 350 ve 2026 yılının ilk çeyreğinde 79 sokak hayvanı sıcak bir yuvaya yerleştirildi.

‘İyilik hareketinin parçası olun’

Elde edilen bu anlamlı veriler üzerine bir değerlendirmede bulunan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, “Can dostlarımız ve ailelerimiz arasında bu köprüyü kurmuş olmaktan dolayı çok memnunuz. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren Buca’yı sadece insanlar için değil, bu kenti paylaştığımız tüm canlılar için daha yaşanabilir bir yer kılma sözü verdik. Sokaktaki dostlarımızın birer 'sayı' değil, birer 'can' olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. Bugün ulaştığımız sahiplendirme rakamı, Bucalı hemşehrilerimizin ne kadar büyük bir vicdana ve merhamete sahip olduğunun en somut göstergesidir. Biz belediye olarak sadece yol ve kaldırım değil, sevgi ve şefkat köprüleri de inşa ediyoruz. Tüm vatandaşlarımızı bu iyilik hareketinin bir parçası olmaya ve merkezimizdeki dostlarımıza kucak açmaya davet ediyorum" dedi.

Belediye tarafından ücretsiz

Sahiplendirme sürecini şeffaf ve kolay bir şekilde yöneten Veterinerlik İşleri Müdürlüğü, bucabelveterinerlik sosyal medya hesabı üzerinden yuvaya ihtiyaç duyan hayvanların güncel bilgilerini paylaşıyor. Süreci yerinde takip etmek isteyen vatandaşlar, Kuruçeşme Mahallesi Doğuş Caddesi’nde yer alan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret ederek uzman veteriner hekimlerden hayvanların karakter yapıları ve ihtiyaçları hakkında rehberlik alabiliyor. Ayrıca sahiplenilen tüm hayvanların kısırlaştırma işlemleri, parazit tedavileri, kuduz aşıları ve pasaport işlemleri belediye tarafından ücretsiz olarak tamamlanıyor. Konuya dair ayrıntılı bilgi edinmek isteyenlerin 0232 439 10 10 numaralı hattın 1981 veya 1985 dahili numaralarına ulaşması yeterli oluyor.