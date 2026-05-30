Türkiye’de mevsim normalleri dışında gerçekleşen yağışlar dikkatleri çekiyor. Yurdun çeşitli illerinde ardı ardına yaşanan sağanak yağışlara dolu da eklenince ilginç manzaralar ortaya çıktı. Erzurum'un Tortum ilçesinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu yaşamı bir hayli olumsuz etkiledi.

Sağanak yağış aniden bastırdı

Erzurum’un Tortum ölçesinde öğle saatlerinde sağanak yağış başladı. Öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış kısa süre sonra yerini oldukça şiddetli bir dolu yağışına bıraktı. Erzurum’un Tortum Bağbaşı Mahallesi ve Erzurun-Tortum karayolu üzerine adeta ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.

Meyve ağaçları zarar gördü

Yaşananlar hem kentteki hayatı etkilerken; çiftçinin emekle ektiği alanlar ve bölgedeki meyve ağaçları da yağışlar nedeniyle zarar gördü. Tarımla geçinen bölgedeki pek çok ekim arazisi ve meyve dolu bahçeler, dolu yağışıyla birlikte zarar gördü. Bölgedeki pek çok üretici, ağaçların dallarının kırıldığını ve dolu nedeniyle meyvelerin de koparak yerlere döküldüğü bilgisini aktardı.

Bir anda yaşanan şiddetli dolu yağıştan trafikteki sürücüler de nasibini aldı. Erzurum-Tortum karayolunda yağışa yakalanan sürücüler, görüş mesafesinin sıfıra düşmesi nedeniyle araçlarını yol kenarına çekerek durmak zorunda kaldı.