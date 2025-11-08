Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bingöl’ün Karlıova ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD Deprem Dairesi’nin verilerine göre sarsıntı, 8 Kasım 2025 saat 23.10’da kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

Depremin merkez üssü 39.34722 kuzey enlemi ve 40.86028 doğu boylamı olarak açıklandı.

Depremle ilgili şu ana kadar olumsuz bir ihbar yapılmadı. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, “Geçmiş olsun Bingöl” mesajlarıyla bölgede yaşayanlara desteklerini iletti.