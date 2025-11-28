Kariyer yolculuğu, ailesinin teşvikiyle başlayan güzellik yarışmalarıyla şekillendi. Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunu olan Berfu, eğitiminin yanı sıra sahne duruşu ve zarafetiyle profesyonel hayata adım attı. Günümüzde YouTube kanalı üzerinden eğlenceli videolar paylaşarak takipçileriyle etkileşimini sürdürüyor.

Berfu Yenenler Kimdir ve Nereli?

Berfu Yıldız Yenenler, 11 Nisan 1995'te Kocaeli'nin İzmit ilçesinde doğdu ve 2025 itibarıyla 30 yaşında. 1.80 boyundaki güzel isim, çocukluğunu İzmit'te geçirerek büyüdü. Ailesinin desteğiyle erken yaşta medyaya yöneldi ve bu sayede ulusal platformlarda tanınma fırsatı buldu.

Bahar Yıldız, Berfu'nun annesi olarak kamuoyunda en çok öne çıkan aile üyesi. Birlikte çektikleri videolarda annelik serüvenlerini anlatan ikili, samimi sohbetlerle izleyici çekiyor. Berfu, annesinin enerjisinden ve desteğinden bahsederek aile bağlarını sosyal medyada yansıtıyor.

Kariyer Başarısı ve Ekran Deneyimi

Kariyeri 2015 Miss Turkey yarışmasıyla ivme kazandı; burada dördüncü olarak Miss International'da Türkiye'yi temsil etti. 2021'de eşi Eser Yenenler ile Miss Turkey'yi sunarken, 2022'de tek başına sahneye çıktı ve 2024'te jüri üyeliği yaptı. O Ses Türkiye yılbaşı özelinde eşiyle performans sergileyerek izleyici karşısına çıktı; modellikten dijital içeriklere uzanan yolu, sosyal medyada milyonlarca takipçiye ulaştı.

Özel Hayatı ve Aile Dengesi

2017'de tanıştığı, 2019'da Kilyos'ta evlendiği Eser Yenenler ile mutlu bir yuva kurdu. Çiftin ilk oğulları Kuzey 2019'da, ikincisi Mete ise 2021'de dünyaya geldi. Anne olarak kariyerini dengeleyen Berfu, çocuklarıyla ilgili eğlenceli paylaşımlarla hayranlarını güldürüyor ve aile odaklı içerikler üretiyor.

Berfu Yenenler'in enerjisi, ekranlardan sosyal medyaya taşarken hayran kitlesini sürekli genişletiyor. Gelecek projelerde sunuculuk ve içerik üretimiyle gündemde kalmaya devam etmesi bekleniyor.