Isparta’da bayram yolculuğu evlere ateş düşürdü. Bayram ziyaretinden dönen dört arkadaş, sürdükleri ticari aracın elektrik direğine çarpması sonrası kaza geçirdi. Olayda, 27 yaşındaki sürücü Hasan Karabulut ile yolcu koltuğunda oturan İsmail Aktaş hayatını kaybetti. Kaza sırasında araçta bulunan diğer iki kişi ise yaralandı.

Direksiyon kontrolünü yitirdi

Kaza saat 22.00 sularında Isparta merkeze bağlı Büyükhacılar Köyü yolunda yaşandı. Bayram ziyareti için yola çıkan ve dönüşte Hasan Karabulut’un kullandığı araçta sürücü bir anda kontrolünü kaybetti. Hafif ticari araç elektik direğine çarptı. Yaşananları gören vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri anında olaya müdahale ederken ilk anda sürücü Hasan Karabulut’un hayatını kaybettiği tespit edildi.

Ağır yaralandı, kurtulamadı

Kazada, İsmail Aktaş, Mustafa Kocabaş ve Osman Fişne ise yaralı olarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Aktaş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar Kocabaş ve Fişne’nin ise tedavilerinin sürdüğü, hayati tehlikelerinin ise bulunmadığı ifade edildi. Jandarma, olau sonrasında soruşturma başlattı.