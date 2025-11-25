Son Mühür/ Osman Günden - Kemalpaşa Belediyesi, olası afetlere karşı hem toplumun hem de kurum içi yapının hazırlığını güçlendirmek amacıyla kapsamlı bir eğitim programı başlattı. Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG) projesi ve Sivil Savunma Planı çerçevesinde düzenlenen eğitimlerde, afetlere karşı bilinçlenme ve doğru müdahale yöntemleri ele alındı.

Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen Afet Farkındalık Eğitimi, mahalle muhtarları, azalar ve belediye personelinin yoğun katılımıyla yapıldı. ANDA Arama ve Kurtarma ekibinin uzmanları tarafından verilen eğitimde, afet öncesi hazırlık adımları, risk azaltma yöntemleri, deprem ve sel gibi afetlerde ilk yapılması gerekenler ve yerel dayanıklılığın artırılması konularında kapsamlı bilgiler aktarıldı. Amaç; afet anında yerel koordinasyonu sağlayacak kişilerin bilinç ve reflekslerini güçlendirmek oldu.

Sivil savunma planı kapsamında personel eğitimi düzenlendi

Belediye ayrıca 2025 yılı için güncellenen Sivil Savunma Planı doğrultusunda görevli servis personeline yönelik özel bir eğitim gerçekleştirdi. Eğitim, İzmir AFAD Sivil Savunma Müdürlüğü personeli Zekiye Tire tarafından verildi. Programda; kurum içi görev dağılımı, acil durum planlaması, yangın–deprem–tahliye gibi kritik durumlarda izlenecek prosedürler ve koordinasyon süreçleri detaylı biçimde ele alındı.

Başkan Türkmen: “Afetlere karşı hazırlık bir zorunluluktur”

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, afet hazırlığının önemine vurgu yaparak şu açıklamayı yaptı: “Afetlere karşı hazırlıklı olmak bir tercih değil zorunluluktur. Kemalpaşa’da her bir vatandaşımızın ve kurumumuzun bu bilinçle hareket etmesi için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. MAG projesi ve kurum içi eğitimlerimiz, ilçemizin afetlere karşı dayanıklılığını artırmak adına attığımız en önemli adımlardandır. Hedefimiz; afet anında doğru müdahale edebilen, koordinasyon sağlayabilen ve riskleri en aza indirmiş bir Kemalpaşa yaratmaktır.” Başkan Türkmen, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü ile çalışmaların güçlenerek devam edeceğini belirterek, “Kemalpaşa’nın afet güvenliğini en üst seviyeye taşıyacağız” mesajını verdi.