Son Mühür / Atakan Başpehlivan Karabağlar Belediye Meclisi’nin dilek ve temenniler bölümünde yaşanan tartışma, oturuma damga vurdu. Belediye Başkan Yardımcısı Burcu Ugantaş’ın konuşmasının uzaması üzerine AK Parti grubu söz alarak duruma itiraz etti.

AK Partili meclis üyeleri Ugantaş’ı eleştirdi

AK Partili meclis üyeleri, dilek ve temenniler bölümünün amacının dışına çıkıldığını savunarak, konuşmanın süresi ve meclis yönetimi üzerinden eleştirilerini dile getirdi. Yaşanan gerilim, meclis salonunda karşılıklı sözlü atışmalara neden olurken, başta AK Partili İlhan Kalaylı ve Kader Ertemiz olmak üzere AK Partili bazı meclis üyelerinin salonu terk ettiği görüldü.

Helil Kınay: Karşılıklı atışmalara yer vermeyeceğim

Konuyla ilgili konuşan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, “Vatandaşlarımıza saygımız gereği herkes kendi söz hakkını kullanabilir. Kimsenin sözünü kesmeden eleştirileri sarf etme özgürlüğüne herkes sahip. Bu koltuklarda vatandaşlarımızın söz hakkı var. Karşılıklı atışmalara yer vermeyeceğim.” diye konuştu.

Fırat Eroğlu: Helil Kınay’ın tek bir ailesi var o da Ugantaş ailesidir

Konuşmasında Ugantaş ailesi üzerinden Karabağlar Belediye Başkanı Halil Kınay’ı eleştiren AK Parti Grup Başkanvekili Fırat Eroğlu, “Geçtiğimiz günlerde yurt dışına gittiniz gitmeden önce bir açıklamada bulundunuz. ‘Bazı meclis üyelerimizin değerli katkıları olduğu gibi siyasi magazine alet edilmek üzere yaşanan bazı meclislerimiz olmuyor değil’ bazı kavramlardan en son bahsedecek kişi Helil Kınay’dır. Bizim magazinsel görüyorsanız. Evet, Karabağlar’ın meseleleri bizim kişisel meselelerimizdir. Kast ettiğiniz meclis üyelerin hepsinin ilçe menfaatleri kişisel meseleleridir.

Kınay’ın bahsettiği kişisel meseleler nelerdir? Kurulmamış bir şirkete doğrudan teminle iş verilmesi, mükerrer faturalarla belediyenin kaynaklarının sömürülmesi, mükerrer fatura ile yapılan organizasyon, biz çok talihsiz bir olay yaşadık dokuz yaşında bir çocuğu ilçedeki etkinlikte rahmetli oldu. Ben bununla ilgili tek bir kelime laf etmedim, ta ki kendisi bu olayla ilgili aynı tarihlerde Diyarbakır’da katledilen bir kız çocuğu ile ilgili Alsancak’ta katıldığı bir eylemde Cumhurbaşkanımıza yönelik gerçekleşen bir slogana eşlik edene kadar. İş gariban halka gelince 5 metre kare için milyonlarca lira cezalar kesildi. Meclis kararlarına aykırı işler yapıldı, mecliste alınan kararlar uygulanmadı.

Kıdem tazminatı için istenen krediye biz evet dedik, aylar sonra bazı çalışanların hala ödenmedi. Daha sonra avukatlar yoluyla paralar ödendi. Sayın başkan göreve başladıktan sonra Uzundere havuzuna gerçekleşen ziyaretçi sayıları resmi sitede gizleniyor. Bu havuz ilçe sağlık müdürlüğü tarafından yapılan denetimler sonucunda sudaki bakteriler neticesinde kapandı. Daha sonra havuzu aktif hale getirip, insanları burada ağırlayıp insanların sağlığı zarara sokuluyor ve bu bilinçli yapılıyor. Helil Kınay’ın tek bir ailesi var o da Ugantaş ailesidir. Bir milyon tane Ugantaş, bir tane bile Bekir Kalaylı etmez. Biz sizi defalarca kez uyardık. Her türlü konudan bahsettik, denetim raporları ortada bir tane konuda benim yanlış bir şey yaptığımı söyleyebilirsiniz, alenen yolsuzluğu belgeledik.”

Bekir Kalaylı: Helil Kınay’ın eylemleri ve söylemleri birbirini tutmuyor

Dilek ve temenniler bölümünde söz alan ve Başkan Kınay’ın eylem ve söylem sorunu olduğunu vurgulayan AK Partili Bekir Kalaylı, “Helil Kınay’ın eylemleri ve söylemleri birbirini tutmuyor. İnsanlara sosyal yardım yapmamak için çeşitli kısıtlamalar getirildi. Bu söylem ve eylem uyuşmazlığı sosyal belediyeciliğe zarar veriyor. Geçenlerde askıda ekmek için oda ile protokol imzalandı. Bence bu gösteriş ile sosyal belediyecilik olmuyor. Helil Kınay bence sosyal belediyeciliğini gözden geçirilmelidir İki yıldır belediyede görevlisiniz maaşları vermeyen sizsiniz biz neyin ne olduğunu biliyoruz. Siz durmadan iktidarı eleştiriyorsunuz, son 10 yıldır bu ülkenin başına gelmeyen hiçbir şey kalmadı. Bizim akıl sağlımızla oynuyorsunuz.” dedi.

Uğur Özcan: İnsanlar her gün eylem yapıyorlar ve mağduriyetlerini bize aktarıyorlar

Öte yandan, Karabağlar’daki kentsel dönüşüm süreçleriyle ilgili İzBB’ye eleştirilerde bulunan ve vatandaşların mağdur olduğunu belirten AK Parti Meclis Üyesi Uğur Özcan, “Karabağlar’da yerinde dönüşüm için belediye ne yaptı? İnsanlar her gün eylem yapıyorlar ve mağduriyetlerini bize aktarıyorlar. Daha iyi şeyler yapılabilir buna hep birlikte destek olmalıyız.” ifadelerini kullandı.

Helil Kınay: Kim bu Ugantaş ailesi?

Son olarak, kürsüden hakkında sarf edilen eleştirilere yanıt veren Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, “Çok daha hızlı yürütmemiz gereken konular varken, tartışmalara şahit olduğunuz için ben bir belediye başkanı olarak herkesten özür diliyorum. 22 ayın sonunda hala bu cümlelerle karşı karşıya kaldığınız için özür diliyorum. Bu kavgalar Karabağlar ilçesine yakışmıyor. Haksızlık ve yanlışlık neredeyse mücadele etmeye devam edeceğiz. Dolayısıyla senin doğrun benim doğrum yarışı değil bizim yapmak istediğimiz. Haksızlık neredeyse, hangi partideyse, hangi kişideyse bunun gereğini yapmaktır bizim sorumluluğumuz. 6 Şubat’ta sabaha karşı 4’te herkes sokaktaydı.

Süslü laflar yapmaya gerek yok. Sorun bakalım hayatını kaybedenlerin hepsi aynı parti üyesi miydi? Hepimiz o yanlışların içinde boğuluyoruz, buradaki herkes eşi, dostu ve yakını vardı. Yanlışa yanlış demezsek, buralarda kendimize şov yapmanın hiçbir anlamı yok. Burada yapılan yanlışlarda hepimiz sorumluyuz. Bugün buradaki sözlerle ilgili söylenecek çok şey var. 22 aydır burada dinlediğiniz üsluba ilişkin sabırla ve iyi niyetle karşılamaya çalışıyorum bu meclis buna tahammül etmek zorunda değildir. 22 aydır şu mecliste yanlışımızla ilgili tek bir cümle duymak istedim, belge istedim. Herkes eleştirebilir sonsuz eleştiri hakkını veriyoruz ama burada yalan söyleyerek, insanlara çamur atarak emeğiyle ailesiyle geleceğiyle ilgili şaibeler yaratılacaksa ortaya konulmak zorundadır. Bu ülke ne çekiyorsa siyasi şovlardan çekiyor.

Afet üzerinden siyaset yapmak çok ayıp. Gerçekler acıtır, aile önemlidir. Narin’de bizim çocuğumuz, Beliz’de bizim çocuğumuzdur. Bütün bu ifadelerin içerisinde günlerdir şaşkınlıkla izlediğimiz iddialarla ilgili herkes bir oturup kendisine gelmelidir. Aleyhimize söylenen her şeyin belgesi varmış, cesaretimiz varsa savcılığa gitmeliymişiz. Bahsedilen konular denetim komisyonunda AK Parti grubunun şerh koyduğu konulardır ve kendilerine belgeleriyle gerekli açıklamalar yapılmıştır. Kim bu Ugantaş ailesi? Nerede belge ve bilgi bu konuşulanlarla ilgili? Bu belediyeyi sadece Fırat Eroğlu mu denetliyor? Bu ülkede 22 aydır biz 30 Mart’tan beri ne yaşıyoruz? Ucu nereye giderse gitsin biz bu koltuklara sokakta bizden umut bekleyen vatandaşlarımız için oturduk. Ben Fırat Eroğlu ile ilgili suç duyurusunda bulundum. Tabii ki hakkımızı savunacağız. Daha söylenecek çok söz var ama büyüklük bizde kalsın.” diyerek, sözlerini noktaladı.