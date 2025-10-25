Bartın’da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda işçi servisi devrildi. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 19 kişi yaralandı.
YAĞIŞ NEDENİYLE KONTROLDEN ÇIKTI
Kaza, Bartın-Karabük karayolu Kurtköy mevkiinde meydana geldi. Organize sanayi bölgesine işçi taşıyan Birol Erkiş (52) idaresindeki 74 AAV 314 plakalı servis aracı, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, araçta bulunan işçilerden Fatma Demircan’ın (76) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
19 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada yaralanan 19 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Hayatını kaybeden Fatma Demircan’ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.