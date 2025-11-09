Kastamonu’nun Taşköprü ilçesi Kuyluş köyünde meydana gelen olayda, H.Ç. ile oğlu Önder Ç. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.Ç., evde bulunan silahla oğluna ateş etti.

SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ, KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Önder Ç., olay yerine gelen sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen Önder Ç. hayatını kaybetti.

BABA GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından jandarma ekipleri köyde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Baba H.Ç. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.