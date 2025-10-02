ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu’daki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada bölgedeki çatışmaların sona ermesi konusunda umutlu mesajlar verdi. Trump, Gazze dahil olmak üzere tam barışın mümkün olabileceğini söyledi.

“Yedi savaşı bitirdik, sekizinci olabilir”

ABD basınına röportaj veren Trump, görev süresi boyunca yürüttükleri dış politika hamlelerine değindi. Orta Doğu’daki mevcut durumla ilgili değerlendirmelerde bulunan Trump, “Yedi savaşı sona erdirdik, şimdi sekizinci olabilir” ifadelerini kullandı.

“Gazze’den daha fazlası olacak”

Orta Doğu’da kalıcı barışın sağlanabileceğine inandığını dile getiren Trump, “Orta Doğu sorunu çok iyi bir şekilde çözülebilir gibi görünüyor. Gazze’den daha fazlasına sahip olacağız. Gazze’ye ek olarak barışa, tam bir barışa sahip olacağız. Bu muhteşem bir başarı olacak” dedi.

Kalıcı barış vurgusu

Trump’ın açıklamaları, özellikle Gazze merkezli çatışmaların yoğunlaştığı dönemde dikkat çekti. ABD Başkanı, yalnızca Gazze için değil, tüm Orta Doğu için “tam barış” hedefini dillendirerek diplomasiye açık kapı bıraktı.