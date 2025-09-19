Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aydın/Çine ve Muğla/Milas’ta devam eden orman yangınlarının enerjisinin düşürüldüğünü açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye genelinde devam eden orman yangınları hakkında bilgi verdi.

Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Muğla/Köyceğiz’de devam eden orman yangınında, zaman zaman saatte 71 kilometre hıza ulaşan şiddetli rüzgara rağmen, 10 uçak, 12 helikopter, 166 kara aracı, 506 personel ile cansiparane şekilde mücadelemiz devam ediyor.Antalya/Alanya yangınına ise, saatte 60 kilometre hıza ulaşan rüzgara karşı, 2 uçak, 9 helikopter, 190 kara aracı 534 personelle müdahalemiz aralıksız sürüyor. Ayrıca dün gece saatlerinde başlayan, Aydın/Çine, Muğla/Milas yangınlarının, hızlı ve etkili müdahaleler sonucu enerjisi düşürüldü. En zorlu şartlara rağmen gece gündüz demeden, Yeşil Vatanımızı savunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.