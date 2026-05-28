Muş-Bingöl karayolu üzerinde akıl almaz bir kaza meydana geldi. Yaygın beldesi kısmından Muş yönüne ilerleyen bir aracın önüne sahipsiz bir at fırladı. Karanlıkta aniden beliren attan kurtulamayan otomobil, çarpışmanın verdiği şiddetle savrularak tamamen kontrolden çıktı. Kaza nedeniyle sahipsiz at telef olurken: yaşanan hadisede aynı otomobil içinde yolculuk yapan aynı aileden tam 7 kişi yaralandı.

Yol kenarında müdahale ettiler

Yaşanan hadiseye tanık olan çevredeki diğer sürücülerin ve vatandaşların durumu hemen yetkililere bildirmesi üzerine, kaza mahalline çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Olay yerine ulaşan sağlık görevlileri; araçta bulunan A.E., H.E., M.E., H.E., H.E., M.E. ve S.E. isimli yaralı şahıslara ilk müdahaleyi kazanın yaşandığı yolun kenarında yaptı. İlk müdahaleleri tamamlanan kazazedeler, ambulanslarla süratle Muş Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Trafik kontrolü sağlandı

Kaza sonrası jandarma ekipleri, yeni bir kazanın yaşanmaması adına kara yolunda geniş güvenlik önlemleri alarak trafiğin kontrollü akışını sağladı. Hurdaya dönen aracın ve telef olan hayvanın yoldan kaldırılması için çalışma yürütülürken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.