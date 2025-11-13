Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan bir binanın kontrollü yıkımı sırasında beklenmedik bir çökme meydana geldi. İş makinesiyle gerçekleştirilen yıkım esnasında aniden çöken dört katlı binanın molozları, yoldan geçen araçların üzerine düşerek çevrede büyük bir paniğe yol açtı. Olayın ardından AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Tunus Caddesi toz bulutuyla kaplandı

Olay, Çankaya'nın yoğun caddelerinden biri olan Tunus Caddesi üzerinde bulunan dört katlı eski bir yapının yıkımı sırasında yaşandı. Yıkım işlemi iş makinesi kullanılarak kontrollü bir şekilde ilerlerken, bina aniden ve kontrolsüzce yerle bir oldu. Çökme anı, bölgeyi dakikalarca örten devasa bir toz bulutu oluşturdu ve caddede bulunan vatandaşlar arasında paniğe neden oldu.

En önemlisi, binadan kopan büyük moloz parçaları, olay anında caddeden geçmekte olan araçların üzerine isabet etti. Yaşanan bu durum, maddi hasara ve ciddi bir güvenlik tehdidine yol açtı.

Enkazda tedbir amaçlı arama başlatıldı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk belirlemelere göre binanın boş olduğu tespit edilmesine rağmen, itfaiye ve AFAD ekipleri olası risklere karşı tedbir amaçlı olarak enkaz yığını üzerinde arama çalışmalarına başladı. Ekipler, çökme anında enkazın yakınına düşmüş veya moloz altında kalmış olabilecek herhangi bir canlıya karşı enkazı dikkatle tarıyor.

Öte yandan, yıkımın kontrolden çıkıp çökme anının cep telefonu kamerasıyla kaydedildiği ve bu görüntülerin olayın dehşetini gözler önüne serdiği öğrenildi. Olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.