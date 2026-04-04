4 Nisan 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Arazi Kullanım Planlaması Uygulama Yönetmeliği”, Türkiye’de toprak ve arazi kullanımına ilişkin kapsamlı düzenlemeleri yürürlüğe soktu. Yönetmelik, tarım arazilerinin korunması, sürdürülebilir kullanımın sağlanması ve planlı arazi yönetimi için yeni kurallar getiriyor.

Amaç: Sürdürülebilir ve planlı arazi kullanımı

Yeni yönetmelikle birlikte, toprak ve arazi varlığının bilimsel yöntemlerle belirlenmesi, sınıflandırılması ve planlanması hedefleniyor. Düzenleme; tarımsal üretim gücü yüksek ovaların korunması, erozyona duyarlı alanların tespiti ve çevre odaklı kalkınma ilkeleri doğrultusunda arazi kullanım planlarının hazırlanmasını kapsıyor.

Kapsam geniş: Planlama, sınıflama ve yetki dağılımı

Yönetmelik;

Toprak ve arazi sınıflandırması

Arazi kullanım planlarının hazırlanması

Tarım dışı kullanım taleplerinin değerlendirilmesi

Kurumların görev, yetki ve sorumlulukları

gibi geniş bir alanı düzenliyor.

Bu kapsamda, tüm arazi kullanım kararlarının bilimsel verilere dayandırılması zorunlu hale getirildi.

Tarım arazileri için sıkı koruma

Düzenlemeyle birlikte tarım arazilerinin korunmasına yönelik önemli kurallar getirildi. Buna göre:

Tarım arazileri, planlarda belirtilen amaçlar dışında kullanılamayacak

Tarım dışı kullanım için öncelikle alternatif alanlar değerlendirilecek

Verimli tarım arazileri üzerindeki yapılaşma baskısı sınırlandırılacak

Bu adımlar, özellikle tarımsal üretim kapasitesinin korunmasını amaçlıyor.

Arazi kullanım planları zorunlu hale geliyor

Yeni sistemde arazi kullanım planları (AKUP), planlama süreçlerinin temelini oluşturacak.

Bu planlar;

1/25.000 ve 1/5.000 ölçeklerde hazırlanacak

Bakanlık tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek

Kamu kurumları ve vatandaşlar için bağlayıcı olacak

Arazi kullanım talepleri bu planlara uygun şekilde değerlendirilecek.

Büyük ovalar ve riskli alanlar korunacak

Yönetmelik, tarımsal üretim açısından kritik öneme sahip büyük ovaların korunmasına özel önem veriyor. Bu alanlar, Cumhurbaşkanı kararıyla “koruma alanı” ilan edilebilecek. Ayrıca erozyon riski taşıyan bölgeler de belirlenerek bu alanlarda özel koruma ve iyileştirme tedbirleri uygulanacak.

Veri tabanı ve dijital takip sistemi kurulacak

Toprak ve araziye ilişkin tüm veriler, merkezi bir veri tabanında toplanacak.

Bu sistem sayesinde:

Arazi bilgileri il, ilçe ve mahalle bazında kayıt altına alınacak

Planlama süreçleri daha hızlı ve şeffaf yürütülecek

Mükerrer çalışmaların önüne geçilecek

Uymayanlara yaptırım uygulanacak

Yönetmelik hükümlerine aykırı arazi kullanımı durumunda, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında yaptırımlar uygulanacak. Arazi kullanım planlarına uyum zorunlu olacak ve ihlaller cezai işlemle sonuçlanabilecek.

Hedef: Üretim, çevre ve planlama dengesi

Yeni yönetmelikle birlikte, Türkiye’de arazi kullanımında tarımsal üretim, çevresel sürdürülebilirlik ve ekonomik planlama arasında denge kurulması hedefleniyor.