İran merkezli Fars Haber Ajansı, ABD’nin üçüncü bir ülke aracılığıyla İran’a 48 saatlik ateşkes önerisinde bulunduğunu öne sürdü. Haberde, Tahran yönetiminin bu teklife diplomatik değil, sahadaki askeri hamlelerle yanıt verdiği belirtildi.

Ateşkes teklifi üçüncü ülke üzerinden iletildi

Fars’a konuşan bir kaynağa göre, ABD’nin ateşkes girişimi doğrudan değil, arabulucu bir ülke üzerinden İran’a iletildi. Teklifin, bölgede artan askeri gerilim ve ABD güçlerinin sahadaki duruma ilişkin hesap hataları sonrasında gündeme geldiği ifade edildi.

İran’dan yazılı yanıt gelmedi

Kaynak, İran yönetiminin söz konusu teklife resmi ya da yazılı bir karşılık vermediğini aktardı. Bunun yerine, sahada yürütülen operasyonların sürdürülmesinin bir “mesaj” niteliği taşıdığı değerlendirildi.

Sahadaki saldırılar devam etti

Haberde, İran’ın ateşkes teklifine yanıt olarak askeri faaliyetlerini yoğunlaştırdığı ileri sürüldü. Bu durumun, diplomatik kanallar yerine sahadaki güç dengelerinin belirleyici olduğu bir sürece işaret ettiği kaydedildi.

Kriz derinleşiyor

Gelişmeler, ABD ile İran arasında devam eden gerilimin yeni bir aşamaya taşındığını gösteriyor. Uzmanlar, taraflar arasında güven ortamının oluşmamasının, ateşkes girişimlerinin sonuçsuz kalmasına neden olduğunu belirtiyor.

Bubiyan Adası detayı dikkat çekti

Haberde ayrıca, Bubiyan Adası’nda ABD’ye ait askeri bir depo alanının hedef alınmasının ardından diplomatik girişimlerin hız kazandığı öne sürüldü. Bu gelişmenin, sahadaki tansiyonu daha da yükselttiği ifade edildi.