Afganistan’ın Hindukuş bölgesinde meydana gelen deprem, başkent Kabil’de can kaybına yol açtı. İlk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirirken, yaralıların da olduğu bildirildi.

Depremin büyüklüğü 5,9 olarak açıklandı

GFZ tarafından yapılan açıklamada, depremin büyüklüğünün 5,9 olduğu ve yaklaşık 177 kilometre derinlikte gerçekleştiği duyuruldu.

Sarsıntının özellikle Hindukuş bölgesinde etkili olduğu, çevre yerleşimlerde de hissedildiği ifade edildi.

Kabil’de bir aile hayatını kaybetti

Afganistan Sağlık Bakanlığı yetkilileri, depremde Kabil’de aynı aileden 8 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Hayatını kaybedenlerin cenazelerinin adli tıp birimine sevk edildiği belirtildi.

2 yaşındaki çocuk yaralandı

Deprem sırasında 2 yaşındaki bir çocuğun yaralandığı ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı bildirildi. Yetkililer, bölgede olası yeni yaralanmalara karşı sağlık ekiplerinin hazır bekletildiğini aktardı.

Sarsıntılar Pakistan’da da hissedildi

Deprem yalnızca Afganistan ile sınırlı kalmadı. Pakistan Meteoroloji Dairesi, Hindukuş bölgesinde 6,3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini duyurdu.

Sarsıntıların İslamabad başta olmak üzere Pencap ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde hissedildiği, ancak bu bölgelerde can kaybı yaşanmadığı bildirildi.