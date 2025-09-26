Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada, ABB tarafından organize edilen konser harcamalarında kamu zararı oluştuğu iddialarını mercek altına aldı. Yapılan incelemeler sonucunda bazı yöneticiler ve şirket temsilcileri hakkında işlem başlatıldı.

Operasyon ve gözaltılar

Soruşturma kapsamında 23 Eylül’de Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda, ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın geçici olarak görevden aldığı Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanı Haluk Erdemir ve Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Koordinatörü Hacı Ali Bozkurt’un da aralarında bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.

Mahkemenin kararı

Adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 5’i tutuklanırken, 9’u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında belediye yöneticilerinin yanı sıra bazı şirket yetkililerinin de bulunduğu bildirildi.

Raporlarda kamu zararı tespiti

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamaya göre, soruşturmanın dayanakları arasında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay raporu ve bilirkişi değerlendirmeleri yer aldı.

Bu raporlarda, ABB tarafından gerçekleştirilen 32 konser hizmet alımında idarenin 154 milyon 453 bin 221 lira zarara uğratıldığı tespit edildi.

Soruşturma devam ediyor

Savcılık, elde edilen bulgular ışığında soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü ve yeni delillerin toplanmaya devam ettiğini duyurdu.