SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Akhisar-İzmir karayolu üzeri Kayalıoğlu Mahallesi mevkiinde akşam saatlerinde meydana gelen olay, bölgede büyük hareketliliğe ve korkuya yol açtı. Yol kenarında duran bir otomobilden yükselen alevleri gören diğer sürücüler ve çevre sakinleri, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

İTFAİYENİN SOĞUTMA ÇALIŞMASINDA KORKUNÇ GERÇEK

Kısa sürede olay yerine ulaşan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, köpük ve su sıkarak alev topuna dönen araca müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın tamamen kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına geçildi. Yangının söndürülmesinin ardından aracın içerisini kontrol eden ekipler, sürücü koltuğunda oturan bir erkeğin cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, şahsın hayatını kaybettiği kesinleşti.

OTOPSİ İÇİN İZMİR ADLİ TIP KURUMU’NA GÖNDERİLDİ

Korkunç olayın ardından bölge güvenlik çemberine alındı. Akhisar Cumhuriyet Savcısı ve Jandarma Olay Yeri İnceleme (JOYİ) ekipleri, yanan araçta ve çevresinde detaylı delil araması gerçekleştirdi. Kimliği henüz belirlenemeyen erkeğe ait ceset, kesin ölüm sebebinin saptanması, cinayet ya da kaza ihtimallerinin netleştirilmesi ve kimlik tespiti amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

CİNAYET Mİ, KAZA MI?

Jandarma ekipleri, yanan otomobilin plakasından ruhsat sahibine ulaşmak ve hayatını kaybeden kişinin kimliğini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Aracın seyir halindeyken mi yandığı, bir kazaya karışıp karışmadığı ya da olayın arkasında bir cinayet şüphesi olup olmadığı yönündeki çok yönlü soruşturma devam ediyor.