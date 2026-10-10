Ege Bölgesi’nin önemli geçim kaynaklarından zeytinde üreticilerin fiyat tepkisi büyüyor. Manisa’nın Akhisar ilçesinde bir araya gelen zeytin üreticileri, ürünlerinin mevcut alım fiyatlarının üretim maliyetlerini karşılamadığını belirterek yetkililerden düzenleme talep etti.

Zeytin üreticileri, artan girdi maliyetleri karşısında satış fiyatlarının yetersiz kaldığını savunarak ürünlerini düşük fiyatlarla satmak istemediklerini dile getirdi. Üreticiler, hem emeklerinin karşılığını alabilmek hem de üretimi sürdürebilmek için taban fiyat uygulamasının hayata geçirilmesini istiyor.

Traktörleriyle meydanlara çıktılar

Akhisar’da dün muhtarların çağrısıyla onlarca köyden bir araya gelen zeytin üreticileri, bugün traktörleriyle meydanlara çıkarak tepkilerini sürdürdü. Üreticiler, düşük alım fiyatlarına ve yükselen maliyetlere dikkat çekerek zeytin piyasasında adil bir fiyatlandırma yapılması gerektiğini vurguladı.

Eyleme katılan çiftçiler, mevcut koşullarda üretim yapmanın giderek zorlaştığını belirterek ürünlerinin değerinde satılmasını talep etti. Üreticiler, fiyatların maliyetleri karşılayacak makul seviyelere çekilmesini ve sektörde taban fiyat uygulamasının başlatılmasını istedi.

Bir hafta boyunca üretimi durduracaklar

Üreticiler, taleplerinin karşılanması için bir hafta boyunca elekleri kapatarak zeytin toplama ve üretim faaliyetlerini durduracaklarını açıkladı. Bu süre boyunca ürünlerini satmayacaklarını bildiren çiftçiler, düşük fiyatlara karşı ortak hareket etme kararı aldı.

Zeytinciliğin bölge ekonomisi ve kırsal geçim açısından taşıdığı öneme dikkat çeken üreticiler, artan giderler karşısında gelirlerinin yetersiz kaldığını ifade etti. Çiftçiler, yetkililerin alım fiyatları konusunda adım atmasını ve üreticiyi koruyacak bir düzenleme yapılmasını bekliyor.

“Bugün zeytinine sahip çıkamayan yarın geleceğine sahip çıkamaz!”

Eylem sırasında traktörünün üzerinden üreticilere ve yetkililere seslenen bir çiftçi, zeytinin yalnızca bir tarım ürünü değil, üreticilerin geleceği açısından da önemli olduğunu vurguladı.

Düşük fiyatlar nedeniyle yaşanan geçim sıkıntısına dikkat çeken üretici, “Bugün zeytinine sahip çıkamayan yarın geleceğine sahip çıkamaz!” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Akhisar’da eylem yapan üreticiler, maliyetlerini karşılayabilecekleri adil bir fiyat belirlenmesini ve taban fiyat uygulamasının hayata geçirilmesini talep ediyor.