Aydın-İzmir otobanının Germencik ilçesi sınırlarında turistleri taşıyan otobüs ile bir midibüs çarpıştı. Kazada midibüste bulunan 2 Türk vatandaşı hayatını kaybederken, Polonyalı turist grubundan 9 kişi yaralandı. Ormanlık alana savrulan araçlardaki yaralılara ulaşmak için sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Aydın-İzmir otobanında meydana gelen trafik kazasında turistleri taşıyan yolcu otobüsü ile midibüs çarpıştı. Germencik ilçesi sınırları içerisinde yaşanan kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirirken 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, İzmir Havalimanı’ndan turistleri alan tur otobüsü Aydın yönünde ilerlediği sırada, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği midibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç da yoldan çıkarak yol kenarındaki ormanlık alana savruldu.

İhbar üzerine ekipler bölgeye sevk edildi

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekibi yönlendirildi. Araçlarda bulunan kişilere ulaşmak için çalışma başlatan AFAD ve itfaiye ekipleri, yaralıları bulundukları bölgeden çıkararak sağlık görevlilerine teslim etti.

Kazada midibüste bulunan 2 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği belirlendi. Tur otobüsündeki Polonyalı turist grubundan 9 kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

Kazanın ardından Cumhuriyet savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürerken kazanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için inceleme yapılıyor.