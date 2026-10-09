İzmir’de uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen denetimlerde yüklü miktarda bonzai ele geçirildi. Konak ilçesinde gerçekleştirilen uygulamada, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu kişinin üzerinde ve taşıdığı poşette uyuşturucu madde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus timleri ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak ilçesindeki Emir Sultan Mahallesi’nde uygulama gerçekleştirdi. Çalışmalar sırasında yaya olarak ilerleyen O.D. (33), ekipler tarafından durduruldu.

Üzerinden ve poşetinden uyuşturucu çıktı

Polis ekiplerince O.D.’nin üzerinde ve elindeki poşette yapılan aramada toplam 1 kilo 950 gram bonzai ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el konulurken şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli gözaltına alındı

Olayla ilgili adli işlemler başlatılırken, şüphelinin emniyetteki işlemlerine ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı. Ele geçirilen uyuşturucunun nereden temin edildiği ve nereye götürüldüğüne ilişkin de mevcut açıklamada bilgi yer almadı.