SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen rüşvet, nüfuz ticareti ve usulsüzlük soruşturmasında detaylar netleşmeye başladı. Eğlence mekanı işletmecisi E.S.'nin oğlu Y.S.'nin KOM Şubesi'ne yaptığı ihbarla başlayan operasyon, kamu görevlilerine uzanan geniş bir rüşvet ağını gün yüzüne çıkardı. Soruşturma dosyasında yer alan deliller arasında en dikkat çekeni ise şüphelilerin kendi aralarında kurduğu WhatsApp grupları ve silindiği sanılan mesajlaşmalar oldu.

'Kendi Dosyam Gibi İlgileniyorum'

Hakan Gökkaya’nın Sabah imzalı haberine göre soruşturma kapsamında dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde, Kırıkkale Adliyesi İnfaz Bürosu’nda görevli zabıt katibi S.Y. ile işletmeci E.S. arasındaki mesajlaşmalar takibe takıldı. Zabıt katibi S.Y.'nin adli süreçleri takip etmek adına işletmeciye 'Kendi dosyam gibi ilgileniyorum merak etme' şeklinde mesaj attığı, işletmecinin ise 'Savcıyı öğren kardeşim' yanıtını verdiği belgelendi.

Mübaşire 'Karar Sızdırma' ve Milyonluk Transfer

Kırıkkale İdare Mahkemesi’nde görevli mübaşir H.C.’nin ise işletmelerin kapanış saatlerine ilişkin açılan davalarda kritik bir rol oynadığı ileri sürüldü. Mübaşir H.C.'nin, henüz resmiyet kazanmamış mahkeme kararlarını ve dava süreçlerindeki gelişmeleri önceden şüphelilere aktardığı tespit edildi. Yapılan mali incelemelerde, işletme müdürünün hesabından mübaşir H.C.’nin banka hesabına toplam 1 milyon 80 bin lira para transferi yapıldığı belirlendi.

'Patronlar' Grubu Sırları İfşa Etti

Şüphelilerin emniyet ve zabıta denetimlerinden kaçmak amacıyla 'Patronlar' isimli bir WhatsApp grubu kurdukları ortaya çıktı. Emniyet ve bekçi ağı ile ilgili dosyadaki bulgulara göre, görevli polis memuru M.K. ve çarşı mahalle bekçisi A.Y., mekana yapılacak ani polis denetimlerini ve baskın saatlerini önceden haber vererek grupta paylaştı. Bu bilgilendirmeler karşılığında emniyet mensuplarına düzenli para aktarıldığı gruptaki yazışmalara yansıdı. İşletmelerin kapanış saatinin 01.00’den 04.00’e çıkarılması kararına belediyenin itiraz etmemesi karşılığında, Yahşihan Belediye Başkan Yardımcısı İ.A.’ya elden 100 bin lira verildiği iddialar arasında yer aldı. İ.A.’nın üzerine kayıtlı 22 taşınmaz bulunduğu ve adının karıştığı farklı mali hareketlerin de mercek altına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan 10 şüphelinin ikamet, iş yeri ve araçlarında ele geçirilen dijital materyallerin incelemesi ile banka hesap hareketleri üzerindeki soruşturma derinleştirilerek devam ediyor.