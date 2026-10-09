Aydın’ın Efeler ilçesinde 9 Ekim 2026 tarihinde yaşanan olayda, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan bir kişinin bu karara rağmen eşinin ikametine zorla girdiği ihbar edildi. İhbar üzerine Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri vakit kaybetmeden belirtilen adrese yönlendirildi.

Adrese ulaşan polis ekipleri, evden gelen bağrışma ve yardım seslerini duyunca içeri girmek için harekete geçti. Kapının açılmaması üzerine ekipler kapıyı kırarak eve girdi.

Polis ekipleri son anda müdahale etti

Eve giren ekipler, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan M.Ç.’nin eşi S.Ç.’nin boğazını sıktığını tespit etti. Polis müdahale ederek şüpheliyi etkisiz hale getirdi ve olayın daha ağır sonuçlara yol açmasının önüne geçti.

Olayın ardından gözaltına alınan M.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli tutuklandı

Adli makamlara çıkarılan M.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda müdahale edilen S.Ç.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan şüphelinin karara rağmen eve girmesi ve eşine yönelik müdahalesiyle ilgili adli süreç başlatıldı.