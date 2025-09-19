Adalet Bakanlığı, 2025 yılı banka maaş promosyon ihalesinin sonuçlandığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan duyuruda, Merkez, Adli ve İdari Yargı birimleri, Taşra Teşkilatı ve bağlı kuruluşlarda görev yapan personelin maaş, ücret ve diğer ödemelerinin yapılacağı bankanın belirlenmesi amacıyla 18 Ağustos 2025 tarihinde ilk oturumun gerçekleştirildiği bildirildi.

İhalenin oturumunda yapılan açık artırma turlarının son aşamasında Yapı ve Kredi Bankası 80 bin TL, Türkiye İş Bankası 85 bin TL, Vakıflar Bankası ise 90 bin TL teklif sundu. Vakıflar Bankası’nın teklifi üzerine diğer bankaların ihaleden çekildiği aktarıldı.

Vakıfbank teklifini revize etti

Bakanlık temsilcileri ile sendika yetkililerinin (Büro Memur-Sen ve Koop-İş-Sen) katılımıyla yapılan görüşmelerin ardından Vakıfbank teklifini güncelledi.

Banka, her bir personele peşin ödenmek üzere 99 bin 500 TL promosyon bedeli sunarak anlaşmaya vardı. Bu rakam üzerinden ihale sonuçlandırıldı.

Ödeme 30 Eylül’de yapılacak

Belirlenen promosyon tutarının 30 Eylül 2025 tarihinde tek seferde, peşin ve eşit şekilde, hiçbir kesinti yapılmaksızın personellere ödeneceği ifade edildi.

Vakıfbank, anlaşma kapsamında Adalet Bakanlığı personeline 3 taksit halinde geri ödemeli, 100 bin TL’ye kadar faizsiz ek hesap kullanma imkânı da sağlayacak. Bu uygulamanın tanıtımlarının Kasım ayı başına kadar tamamlanmasının planlandığı belirtildi.