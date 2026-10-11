İzmir’de yaşayan Taekwondo A Milli Sporcusu ve Teknik Direktör Bengü Alkan Çal, uluslararası alanda elde ettiği başarılarla dolu spor kariyerine 5 yaşındaki kızı Melodi ile birlikte devam ediyor.

Avrupa ve dünya şampiyonluklarının yanı sıra toplam 60 madalyası bulunan Çal, henüz 6 aylıkken antrenman salonlarıyla tanışan kızıyla birlikte koordinasyon ve esneme çalışmaları gerçekleştiriyor.

Datça’da başlayan şampiyonluk yolculuğu

Spor hayatına genç yaşlarda voleybol, yüzme ve koşuyla başlayan Bengü Alkan Çal, 17 yaşında merhum Guinness Rekortmeni Ali Bahçetepe’nin yönlendirmesiyle tekvandoya adım attı. Kısa sürede büyük bir ivme yakalayarak 19 yaşında milli takıma seçilen Çal, 2023 yılında Avusturya’da düzenlenen organizasyonda hem Avrupa hem de dünya şampiyonluğu unvanını kazandı. Üniversite Oyunları üçüncülüğünün yanı sıra çok sayıda uluslararası derecesi bulunan milli sporcu, tekvandonun yaşamının merkezinde yer aldığını ifade etti.

"6 aylıktan bu yana antrenmanlarda yanımda"

Kızı doğduktan sonra da spordan kopmadığını belirten Çal, Melodi’nin küçük yaşlardan itibaren turnuva ve antrenman atmosferinde büyüdüğünü söyledi. Açık havada ve salonda birlikte çalıştıklarını aktaran milli atlet, yaş sınırı nedeniyle henüz lisans çıkarılamayan kızının sporla iç içe büyümesinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Gelecek hedeflerine de değinen Çal, 2027 Avrupa Şampiyonası ve Türkiye’nin ev sahipliğinde yapılacak 2028 Dünya Şampiyonası’na hazırlandığını kaydederek sponsor desteğinin önemine dikkat çekti.

Küçük melodi annesine antrenmanlarda destek oluyor

Annesinin izinden giderek tekvando tekniklerini öğrenen 5 yaşındaki Melodi Çal ise antrenmanlarda annesinin esneme hareketlerine yardımcı olduğunu belirtti. Annesiyle birlikte yurt içi ve yurt dışındaki organizasyonlara katıldığını söyleyen küçük Melodi, son olarak Hong Kong’daki şampiyona yolculuğunda da annesinin yanında yer aldığını ifade etti.