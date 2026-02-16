Son Mühür/ Merve Turan - İzmir’de düzenlenen Boccia İzmir İl Turnuvası’nda mücadele eden İzmir Büyükşehir Belediyesi Boccia Takımı, bireysel ve takım kategorilerinde elde ettiği derecelerle turnuvaya damga vurdu.

Halkapınar’da güçlü rekabet

Boccia İzmir İl Turnuvası; İzmir Büyükşehir Belediyesi, Foça Belediyesi, Karşıyaka Belediyesi, Gaziemir Belediyesi ve Karabağlar Belediyesi boccia takımlarının katılımıyla Halkapınar Kapalı Spor Salonu’nda yapıldı. Turnuva sonunda Büyükşehir sporcuları, farklı klasmanlarda elde ettikleri derecelerle dikkat çekti.

Dört kategoride altın madalya

Müsabakalar sonucunda BC3 Erkek kategorisinde Evren Mutlu, BC2 Kadın kategorisinde Hacer Çiçek, BC4 Erkek kategorisinde Murat Yıldırım ve BC2 Erkek kategorisinde Tolga Seven altın madalya kazandı.

Gümüş ve bronz başarıları

BC1 Erkek kategorisinde Mahmut Çoban, BC4 Erkek kategorisinde Mehmet Gülseroğlu, BC2 Kadın kategorisinde Sinem Gökten ve BC2 Erkek kategorisinde Aydın Kavurucu gümüş madalyaya layık görüldü.

Bronz madalyalar; BC4 Erkek kategorisinde Erol Dağ, BC2 Erkek kategorisinde Ufuk Çakır, BC2 Kadın kategorisinde İrem Akbaş, BC3 Erkek kategorisinde Mustafa Çetin ve BC1 Erkek kategorisinde Mahmut Çoban tarafından kazanıldı.

Takım müsabakasında gümüş

Takım müsabakalarında Tolga Seven, Mahmut Çoban ve Hacer Çiçek’ten oluşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Boccia Takımı, gümüş madalya elde ederek turnuvayı başarıyla tamamladı.