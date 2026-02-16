Son Mühür - Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, mülkiyeti Elektrik Üretim A.Ş.’ye (EÜAŞ) ait Manisa’nın Soma ilçesinde bulunan Soma A Termik Santrali için özelleştirme sürecinde kritik aşamaya geçildiğini açıkladı. Kurum, santral için nihai pazarlık görüşmesinin bugün yapılacağını bildirdi.

Özelleştirme kapsamına alınan tesis; Soma ilçesi İstasyon Mahallesi’nde yer alan 11 ada 49, 52 ve 54 parsellerdeki toplam 91 bin 399 metrekarelik alan ile bu alan üzerindeki tüm yapı ve tesisleri içeriyor. İhale kapsamında söz konusu taşınmazlar ve santral varlıkları tek paket halinde devredilecek.

Süreçte son viraj

Özelleştirme takvimi doğrultusunda gerçekleştirilecek nihai pazarlık görüşmesi, ihale sürecinin tamamlanmasına yönelik en önemli adım olarak öne çıkıyor. Görüşmelerin ardından tekliflerin netleşmesi ve sonucun kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

İki grup masada

Nihai pazarlık aşamasında yarışacak taraflar şunlar:

Bor Alüminyum Anonim Şirketi

Cae Danışmanlık Ticaret A.Ş. ile Dc Kömür ve Enerji Ltd. Şti. Ortak Girişim Grubu

İhale yöntemi kapalı zarfla teklif alma ve pazarlık usulü olarak uygulanıyor. Yetkililer, gerekli görülmesi halinde pazarlık turunun ardından açık artırma aşamasına da geçilebileceğini belirtiyor.

Cumhuriyet’in ilk sanayi yatırımlarından



Soma’nın önemli termik santrallerinden Soma B Termik Santrali, 2015 yılında Konya Şeker bünyesine katılmış, satış işlemi Anadolu Birlik Holding üzerinden gerçekleştirilmişti. Gündemde bulunan Soma A Termik Santrali’nin özelleştirilmesi ise, Cumhuriyet’in ilk sanayi yatırımları arasında yer alan ve 1950’li yıllarda hayata geçirilen bu yapının, linyit temelli enerji üretimine ilişkin birikmiş teknik altyapısının da özel sermayeye devri anlamına geliyor.