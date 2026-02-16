Son Mühür/ Beste Temel - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Doğanlar Mahallesi’nde yapılacak yatırımlara ilişkin saha incelemelerinde bulundu. Kent bostanı yapılacak alan, tamamen yenilenecek Doğanlar Sahası ve Aile Sağlığı Merkezi olarak kullanılmak üzere tahsis edilen Aysel Bayraktar Kültür Merkezi’ndeki çalışmaları değerlendiren Eşki’ye mahalle muhtarı ve ilgili bürokratlar eşlik etti.

“İhale sürecini başlattık”

Doğanlar Spor Alanı’nda konuşan Başkan Eşki, mahallede spor alanı ihtiyacına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Doğanlar’daki en önemli problemlerden biri, çocuklarımızın spor yapacağı alanların kısıtlı olmasıydı. Sahamızda ciddi zemin problemleri vardı. Bu nedenle yenileme için ihale sürecini başlattık.”

Sahanın çok amaçlı bir yapıya kavuşacağını belirten Eşki, “Bu alan, birçok futbol kulübünün antrenman yapabileceği, mahallenin farklı ihtiyaçlarına yanıt verecek bir spor alanına dönüşecek. Çok yakında burası Doğanlar halkının hizmetinde olacak” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin en büyük kent bostanı olacak”

Kent bostanı yapılacak alanda açıklamalarda bulunan Başkan Eşki, projenin kapsamını şu sözlerle anlattı:

“Burası Türkiye’nin en büyük kent bostanı olacak. 260 kadınımız ve 260 hanemiz doğrudan üretime katılacak. Kadınlarımızın eli toprakla buluşacak.”

Fide ve tohum desteğinin belediye tarafından sağlanacağını vurgulayan Eşki, “Kadınlarımız burada ekim ve dikim yapacak, evlerine bereket götürecek. Şimdiden tüm Doğanlar’a ve Bornova’ya hayırlı olsun” dedi.

“30 bin kişinin sağlık ihtiyacı havada kalmıştı”

Aysel Bayraktar Kültür Merkezi’nde yapılan incelemelerde ise merkezin üst katının Aile Sağlığı Merkezi olarak tahsis edildiği belirtildi. Konuya ilişkin konuşan Başkan Eşki şu ifadeleri kullandı: “Yaklaşık 30 bin insanın yaşadığı Doğanlar Mahallesi’nde uzun süredir ciddi bir sağlık hizmeti eksikliği vardı. Sağlık ocağını yapacak irade ortaya konulamadığı için bu ihtiyaç havada kalmıştı.”Gerekli inşaat ve tadilat çalışmalarını belediyenin üstlendiğini söyleyen Eşki, “Bu nedenle belediye olarak müdahale etmek zorunda kaldık. Doğanlar halkını bu hizmetten mahrum bırakamazdık” diye konuştu.“Biz yıkmaya değil, var etmeye odaklıyız”

Hizmet anlayışını da değerlendiren Başkan Eşki, şu sözlerle konuşmasını tamamladı: “Keşke bu düzenlemeler daha önce planlanabilseydi. Ancak birileri yıkmaya, yok etmeye ve engellemeye odaklanırken biz var etmeye, büyütmeye ve hizmet etmeye odaklanıyoruz. Doğanlar halkı için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.”