İzmir’in Balçova ilçesinde bulunan İnciraltı Kent Ormanı, deniz manzarası ve geniş yeşil alanlarıyla kentin en çok tercih edilen dinlenme noktaları arasında yer alıyor. Ücretsiz giriş imkânı sunan orman, özellikle hafta sonları piknik ve yürüyüş yapmak isteyenleri ağırlıyor.

Deniz ve yeşil bir arada

Şehir merkezine yakın konumuyla dikkat çeken İnciraltı Kent Ormanı, sahil boyunca uzanan yürüyüş yolları ve ağaçlarla çevrili dinlenme alanlarıyla öne çıkıyor. Sabah saatlerinde spor yapanların tercih ettiği bölge, akşamları ise gün batımını izlemek isteyenlerin buluşma noktası oluyor.

Piknik ve yürüyüş için geniş alanlar var

Ormanda ziyaretçiler için kamelyalar, çocuk oyun alanları ve bisiklet yolları bulunuyor. Piknik yapmak isteyenler yeşil alanlarda vakit geçirirken, yürüyüşe çıkanlar deniz kıyısındaki parkurları kullanıyor.

Alanda sabit barbekü yerleri bulunmuyor. Ziyaretçiler için sosyal tesisler, temiz su noktaları ve ücretsiz otopark da mevcut.

Gün batımında manzara değişiyor

İnciraltı Kent Ormanı'nın en dikkat çeken özelliği ise gün batımı. Akşam saatlerinde denizin üzerinde oluşan renkler, sahil boyunca seyirlik görüntüler ortaya çıkarıyor. Özellikle fotoğraf çekmek isteyenler bu saatlerde kıyı kesimine yöneliyor.

İnciraltı Kent Ormanı'na nasıl gidilir?

İzmir Metro ile Fahrettin Altay aktarma merkezine ulaşan ziyaretçiler, 311, 480 ve 486 numaralı ESHOT otobüslerini kullanarak bölgeye gidiyor.

Karşıyaka ve Bostanlı'dan vapurla Üçkuyular İskelesi'ne geçenler de kısa bir yolculukla ormana ulaşıyor. Özel araçlarıyla gelenler için ücretsiz otopark bulunuyor.

İnciraltı Kent Ormanı'na giriş ücretli mi?

İnciraltı Kent Ormanı'na giriş ücretsiz. Piknik, yürüyüş ve bisiklet gibi farklı etkinliklere ev sahipliği yapan alan, hafta içi daha sakin bir ortam sunuyor.

Deniz havası almak, yeşillikler arasında dinlenmek veya gün batımını izlemek isteyenler için İnciraltı, İzmir'in öne çıkan gezi noktaları arasında bulunuyor.