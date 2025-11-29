Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde, Mach-Tech fabrikasında meydana gelen iş kazasında 2 işçi hayatını kaybetti. Olay, hava kazanı içerisinde kaynak işlemi yapan Mutlu Atay (56) ve Tekin Omay’ın (58) yaklaşık 3 tonluk sac levhasının altında kalması sonucu yaşandı. İki işçinin cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin ardından toprağa verildi.

Soruşturma Kapsamında Tutuklama ve Adli Kontrol

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, fabrikada sorumluluğu bulunan işletme sahibi, işletme müdürü ve işletme şefi gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen işletme sahibi Ö.K., tutuklanarak Keskin Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. İşletme müdürü F.B. ve işletme şefi İ.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İş Güvenliği Tartışmaları Gündemde

Olay, bölgede iş güvenliği ve denetim eksikliklerini tekrar gündeme getirdi. Yetkililer, kazayla ilgili detaylı incelemenin sürdüğünü ve benzer kazaların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınacağını açıkladı.