Bayburt’un Aydıntepe ilçesinde ilginç ve doğa severleri şaşırtan bir an yaşandı. Kırsal alanda yol ortasında karşı karşıya gelen iki yaban tavşanı, adeta bir boks maçını andıran kavgaya tutuştu. O anlar, tesadüfen yoldan geçen bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

ARKA AYAKLARI ÜZERİNDE YUMRUKLAŞTILAR

Görüntülerde tavşanların arka ayaklarının üzerine kalkarak ön ayaklarıyla birbirlerine vurduğu görülüyor. Mücadele sırasında tavşanlardan biri aldığı darbelerin ardından kaçarken, diğeri peşinden koşuyor. Kısa süren bu doğa sahnesi, izleyenleri hem şaşırttı hem de gülümsetti.

UZMANLAR: “BU DAVRANIŞLAR NORMAL”

Uzmanlara göre bu tür karşılaşmalar, yaban tavşanlarında sık görülen davranışlar arasında yer alıyor. Genellikle bölge hakimiyeti veya eş bulma rekabeti nedeniyle bu şekilde agresifleşen tavşanlar, belirli dönemlerde birbirleriyle mücadele edebiliyor.