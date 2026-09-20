Yeni Parti Nazilli İlçe Teşkilatı'nda kongre tarihi belli oldu. 2 adayın yarışacağı seçimde, delegeler yeni ilçe başkanını ve yönetimini belirlemek üzere sandık başına gidecek.

İlçe başkanlığı için 2 isim yarışacak. Daha önce yapılan delege seçimlerinde ortak hareket eden Avukat Burcu Uğan Sevim ile Veteriner Yezdan Yıldırım bu kez başkanlık için karşı karşıya gelecek. Seçim, Yeni Parti Nazilli İlçe Başkanlığı'nda yapılacak.

Mevcut Başkan Ökmen aday olmayacak

Mevcut Yeni Parti Nazilli İlçe Başkanı Avukat Sema Aslıhan Ökmen'in aday olmayacağını seçimde sandık 26 Eylül'de kurulacak. Sabah saat 08.30'da başlayacak seçim sürecinin ardından 786 delege, Yeni Parti Nazilli İlçe Başkanını belirleyecek.

Yezdan Yıldırım ismi öne çıkıyor

Kulislerden öğrenilen bilgiye göre Yeni Parti Nazilli ilçe başkanlığı seçimi, kıyasıya rekabete sahne olacak. 2 adaydan biri olan Veteriner Yezdan Yıldırım'ın ismi ilçe başkanlığında öne çıkarken nedeninin ise Yeni Parti Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül olduğu öğrenildi. Süleyman Bülbül'ün Yezdan Yıldırım'ı desteklediği ve seçim çalışmaları kapsamında Yezdan Yıldırım ile esnaf ve vatandaş ziyareti yaptığı öğrenildi.