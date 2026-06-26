Bahçeyi güzelleştirmek için seçilen bazı bitkiler, kısa sürede büyük bir probleme dönüşüyor. İlk bakışta zararsız görünen istilacı türler, hızla yayılarak hem bahçedeki doğal dengeyi bozuyor hem de güçlü kökleriyle yapılara zarar veriyor.

Cennet ağacı en büyük sorunlardan biri

Adı nedeniyle masum bir izlenim bırakan cennet ağacı, en agresif istilacı türler arasında gösteriliyor. Duvar diplerinden, kaldırım aralarından ve en dar çatlaklardan bile filiz veriyor. Kısa sürede binlerce tohum üreten ağaç, yer altındaki güçlü kökleriyle beton yüzeyleri ve temelleri çatlatıyor. Yaprak ve çiçeklerinden yayılan ağır koku nedeniyle birçok bölgede "kokar ağaç" olarak da biliniyor.

Akasya doğal dengeyi bozuyor

Gösterişli çiçekleriyle dikkat çeken akasya, bahçeye girdikten sonra hızla yayılıyor. Özellikle kıyı bölgelerinde yerli bitki örtüsünün su ve besin kaynaklarını tüketiyor. Bulunduğu alanda baskın hale gelen ağaç, diğer bitkilerin gelişmesini engelliyor.

Ekşi yonca kısa sürede her yeri kaplıyor

Yol kenarlarında görülen küçük sarı çiçekleriyle tanınan ekşi yonca, toprağın altında bulunan soğanları sayesinde çok hızlı çoğalıyor. Kısa sürede kalın bir örtü oluşturarak diğer çiçeklerin yaşam alanını kaplıyor. Topraktaki suyu ve besin maddelerini tükettiği için bahçedeki bitkiler zamanla yok oluyor.

Kurtbağrı kuşlarla yayılıyor

Canlı çit olarak sık kullanılan kurtbağrı da yayılma konusunda dikkat çeken türlerden biri. Bitkinin meyvelerini yiyen kuşlar, tohumları farklı noktalara taşıyor. Böylece yalnızca bahçede değil, çevredeki boş alanlarda ve doğal yaşam içinde de yeni sürgünler ortaya çıkıyor.

Bitki seçimi rastgele yapılmamalı

Bahçe düzenlemesi yapılırken yalnızca görüntüye göre karar verilmesi ilerleyen dönemde ciddi sorunlara neden oluyor. Bölgenin iklimine ve doğal bitki örtüsüne uygun türlerin tercih edilmesi, hem bahçenin sağlıklı kalmasını hem de yapıların zarar görmemesini sağlıyor.