Van’ın İpekyolu ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, bir çöp konteynerine atılan yanıcı madde alev alarak park halindeki otomobile sıçradı. Alipaşa Mahallesi’nde yaşanan yangın çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.

Henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından konteynere atılan yanıcı maddenin bir süre sonra tutuşmasıyla alevler hızla yükseldi. Çöp konteynerinin hemen yanında bulunan otomobil, alevlerin sıçraması sonucu yanmaya başladı.

Durumu fark eden mahalle sakinleri, hemen itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak aracı söndürdü. Ekipler, çevrede soğutma çalışması da yaptı.

Yangın sonucu otomobilde maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili polis ve itfaiye ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Yangının çıkış nedeninin netleşmesi için kamera görüntüleri ve görgü tanıklarının ifadeleri değerlendiriliyor.