Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta enerji tesislerine yönelik saldırılar gündemdeki yerini korurken, Ukrayna ordusu Rusya topraklarındaki yeni bir hedefe ilişkin açıklama yaptı. Ordunun yazılı duyurusunda, Rusya’nın Samara bölgesindeki petrol üretim ve dağıtım tesisinin hedef alındığı belirtildi.

Açıklamaya göre, Samara bölgesinde Prosvet köyünün yakınında bulunan Samara Petrol Üretim ve Dağıtım İstasyonu’na 10 Ekim gecesi saldırı gerçekleştirildi. Ukrayna ordusu, tesisin daha önce de hedef alındığını bildirerek bölgedeki saldırılara ilişkin bilgi paylaştı.

Aynı tesis 7 Ekim’de de hedef alındı

Ukrayna ordusunun açıklamasında, Samara Petrol Üretim ve Dağıtım İstasyonu’na 7 Ekim’de de saldırı düzenlendiği kaydedildi. Söz konusu saldırının ardından tesiste yangın çıktığı ve 4 tankın vurulduğu ifade edildi.

Böylece Ukrayna ordusu, aynı tesisin birkaç gün arayla yeniden hedef alındığını duyurmuş oldu. Ancak 10 Ekim gecesi düzenlendiği belirtilen son saldırının tesiste yol açtığı hasarın boyutuna ilişkin açıklamada ayrıntı verilmedi.

Tesisin Rus ordusuna hizmet verdiği öne sürüldü

Ukrayna ordusu, hedef alınan işletmenin Rus ordusuna hizmet verdiğini iddia etti. Açıklamada tesisin Rusya’nın askeri faaliyetleriyle bağlantısına ilişkin bu değerlendirmeye yer verilirken, saldırının operasyonel sonuçlarına dair ek bilgi paylaşılmadı.

Samara Petrol Üretim ve Dağıtım İstasyonu’nda son saldırının ardından yangın çıkıp çıkmadığı, tesisin faaliyetlerinde kesinti yaşanıp yaşanmadığı ve olası hasarın boyutu konusunda da açıklamada ayrıntı bulunmuyor.

Ukrayna ordusunun duyurusu, Rusya içindeki hedeflere yönelik saldırılara ilişkin açıklamalar arasında yer aldı. Saldırıya ilişkin Rus makamlarından yapılmış bir açıklama ise paylaşılan bilgilerde yer almadı.