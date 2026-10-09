Dünya genelinde aktif fay hatlarındaki hareketlilik sismoloji ağları tarafından anlık olarak izleniyor. Son olarak Pasifik bölgesinde yeni bir sarsıntı kaydedildi. Yeni Zelanda'nın güney kıyılarına oldukça uzak bir mesafede, okyanus tabanında meydana gelen deprem dünya genelindeki sismik kayıt cihazlarına yansıdı. Sarsıntının merkez üssü ve büyüklüğüne dair ilk veriler, uluslararası deprem araştırma merkezleri tarafından kamuoyu ile paylaşıldı.

OKYANUS TABANINDA 5,9 BÜYÜKLÜĞÜNDE SARSINTI

Meydana gelen depremin merkez üssü, Yeni Zelanda'nın güneyinde yer alan Invercargill kentine 1851 kilometre uzaklıkta tespit edildi. Kayıtlara geçen depremin büyüklüğü 5,9 olarak ölçüldü. Yüzeyden kilometrelerce derinlikte gerçekleşen sarsıntı, geniş bir alanda sismik istasyonlar tarafından kaydedildi.

TSUNAMİ RİSKİ VE BÖLGEDEKİ DURUM

Merkez üssünün karaya oldukça uzak bir noktada bulunması, olası yıkıcı etkileri büyük ölçüde azalttı. İlk belirlemelere göre sarsıntı kaynaklı herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi. İlgili kurumlar depremin ardından kıyı şeritlerini tehdit edecek bir tsunami uyarısı yayımlamadı. Bölgedeki sismik hareketlilik uluslararası araştırma merkezleri tarafından yakından takip ediliyor.