Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK bünyesinde yürütülen 2202 Bilim Olimpiyatları Programı kapsamında yetişen öğrencilerin, uluslararası bilim olimpiyatlarında önemli başarılara imza attığını açıkladı. Türk öğrenciler, farklı ülkelerde düzenlenen organizasyonlarda 1 altın, 7 gümüş, 6 bronz madalya ile 7 mansiyon ödülü kazanarak Türkiye'yi temsil etti. Bakan Kacır, öğrencilerin elde ettiği derecelerin Türkiye adına gurur verici olduğunu belirterek başarılı gençleri tebrik etti.

“Bakan Kacır’dan tebrik mesajı”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gençlerimiz uluslararası bilim olimpiyatlarında göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. İtalya’nın Cesenatico şehrinde düzenlenen, 59 ülkeden 218 öğrencinin yarıştığı 6'ncı⁠ ⁠Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı’nda öğrencilerimiz, 3 gümüş madalya, 1 bronz madalya, İsveç’in Göteborg şehrinde düzenlenen, 41 ülkeden 199 öğrencinin yarıştığı 10'uncu Avrupa Fizik Olimpiyatı’nda öğrencilerimiz, 1 gümüş madalya, 1 bronz madalya, 1 mansiyon ödülü, Güney Kore’nin Busan kentinde düzenlenen, 27 ülkeden 209 öğrencinin yarıştığı 26'ncı Asya Fizik Olimpiyatı’nda öğrencilerimiz, 2 bronz madalya, 6 mansiyon ödülü, Romanya’nın Buzau şehrinde düzenlenen, 23 ülkeden 133 öğrencinin katıldığı 30'uncu Genç Balkan Matematik Olimpiyatı’nda öğrencilerimiz, 1 altın madalya, 3 gümüş madalya, 2 bronz madalya kazanarak ülkemize büyük bir gurur yaşattılar. Türkiye’mizi başarıyla temsil eden tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

“Dört madalya”

İtalya'nın Cesenatico kentinde 12-18 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen 6'ncı Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı'nda Türkiye'yi temsil eden öğrenciler toplam dört madalya elde etti. TÜBİTAK'ın 2202 Bilim Olimpiyatları Programı kapsamında yetiştirilen öğrencilerden Elif Başak Keleş, Nehir Karatopcu ve Zeynep Cansu Mutlu gümüş madalya kazanırken, Aslıhan Buğa bronz madalyanın sahibi oldu.

“Avrupa Fizik Olimpiyatında 3 madalya”

İsveç'in Göteborg kentinde 12-16 Haziran tarihleri arasında düzenlenen 10'uncu Avrupa Fizik Olimpiyatı'nda Türkiye, 1 gümüş madalya, 1 bronz madalya ve 1 mansiyon ödülü elde etti. Şenol Tarhan gümüş madalya kazanırken, Rüzgar Kuşaklı bronz madalya aldı. Mert Andaç Karan ise mansiyon ödülüne layık görüldü.

“Asya Fizik Olimpiyatında 8 madalya”

Güney Kore'nin Busan kentinde 17-25 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen 26'ncı Asya Fizik Olimpiyatı'nda Mert Andaç Karan ve Rüzgar Kuşaklı bronz madalya kazandı. Eren Akarsu, Ömer Akhan, Şenol Tarhan, Yiğit Koca, Kaan Arif Say ve Eyüp Efe Şimşek ise mansiyon ödülünün sahibi oldu. Romanya'nın Buzau kentinde 15-20 Haziran tarihleri arasında düzenlenen 30'uncu Genç Balkan Matematik Olimpiyatı'nda Türk öğrenciler önemli başarılara imza attı. Timuçin Tunç Bozkan altın madalya kazanırken, Ahmet Ekrem Aydın, Mert Gerenli ve Çağrı Maraşlı gümüş madalya elde etti. Ali Yağız Kahraman ile Batu Emirhan Arık ise bronz madalyanın sahibi oldu.