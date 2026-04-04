Son Mühür / Gökmen Küçüktaşdemir - Dünya doğal taş sektörünün kalbinin atacağı Marble İzmir - Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı için Fuar İzmir’de hareketlilik en üst seviyeye ulaştı. 14–17 Nisan 2026 tarihleri arasında bu yıl 31. kez kapılarını açacak olan organizasyon için kurulum süreci resmen başladı. Türkiye’nin zengin maden yataklarından çıkarılan ilk devasa taş blokları ve sektörün geleceğine yön veren yerli üretim makineler, fuar alanındaki yerlerini almaya başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından organize edilen fuar, bu yıl da küresel ticaretin merkez üssü olma vizyonunu sürdürüyor. Hazırlıkların ilk aşamasında, açık sergileme alanına tonlarca ağırlıktaki bloklar indirilirken, eş zamanlı olarak kapalı hollerde stant kurulumları hız kazandı. Fuarın simgesi haline gelen dev mermer bloklarından alana ilk giriş yapanlar, Burdur’un meşhur bej mermeri ile Muğla’nın göz alıcı beyaz mermerleri oldu.

30 tona yakın blok alana taşınacak

Küresel rezervlerin yaklaşık yüzde 35’ine ev sahipliği yapan Türkiye, 80’den fazla yapısal çeşitliliği ve 120’yi aşkın renk seçeneğiyle bu platformda gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor. Fuar açılışına kadar ağırlıkları 30 tona yaklaşan bine yakın blok taşın alana taşınması planlanırken, teknoloji odaklı C Holü’nde de yerli üretim dev makineler görücüye çıkıyor. Alanın ilk yerleşen teknolojisi, 12 tonluk kapasitesiyle dikkat çeken yerli üretim blok kesme makinesi oldu.

Marble İzmir, sadece ticari bir platform olmanın ötesinde, bu yıl tasarımın gücünü de ön plana çıkarıyor. D Holü’nde kurulacak "D-esign Arena" konsepti; mimarları, uzman isimleri ve genç yetenekleri bir araya getirerek doğal taşın sanatla buluştuğu projelere ev sahipliği yapacak. Heykel çalıştaylarından uluslararası tasarım yarışmalarına kadar pek çok etkinliğin düzenleneceği fuar, dört gün boyunca binlerce profesyonel alıcıyı ve sektör paydaşını yeni iş birlikleri kurmak üzere İzmir’de ağırlayacak.