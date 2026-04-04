Son Mühür / Beste Temel - İzmir’in kayıp savunma mirasını modern teknolojilerle gün yüzüne çıkaran "Dijital Hafıza: İzmir’in 3 Deniz Kalesi" başlıklı etkinlik, kentin tarihsel derinliğini dijital dünyayla buluşturuyor. Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM), 7 Nisan Salı günü saat 15.00 ile 18.30 arasında bu özel sergi ve panele ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Çalışma, İzmir’in geçmişinde kritik rol oynayan ancak zamanla yok olan kıyı kalelerini dijital restorasyon yöntemleriyle yeniden canlandırmayı hedefliyor.

TÜBİTAK desteğiyle hayata geçirilen "17. Yüzyıl İzmir’inde Kayıp Mimari Mirasın Dijital Anlatısı" başlıklı bilimsel araştırma projesinin bir meyvesi olan bu etkinlik, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) ve İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) arasındaki kurumsal iş birliğiyle şekillendi. Atölye çalışmalarından elde edilen akademik ve görsel verilerin kamuoyuyla paylaşılacağı sergi, 19 Nisan tarihine kadar meraklıları tarafından ziyaret edilebilecek.

Kalelerin tarihsel görünümlerini daha geniş kitlelere erişir kılacak

Liman Kale, Geçit Kale ve Sancak Kale gibi şehrin stratejik noktalarını merkezine alan sergi, disiplinlerarası bir bakış açısıyla kurgulandı. Sadece askeri savunma amaçlı değil, aynı zamanda deniz ticaretinin kontrolü için de kullanılan bu yapılar, dijital araçlar sayesinde yeniden hayat buluyor. Kentsel belleğin korunmasına katkı sağlayan bu platform, üniversitelerin ortak çalışması sonucunda kalelerin tarihsel görünümlerini daha geniş kitleler için erişilebilir kılıyor.

Etkinlik programı saat 15.00’te gerçekleştirilecek panel ve resmi açılışla başlayacak. Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Deniz Özkut serginin kapsamına dair bir sunum gerçekleştirecek. Programın devamında Prof. Dr. Sema Gündüz Küskü ve Dr. Öğr. Üyesi Şebnem Parladır “İzmir’in 3 Kalesinin Hikâyesi”ni aktarırken, Uzm. Mesut Yancı “İzmir’in 16.-20. Yüzyılları: Sahil Kasabasından Liman Kentine” başlıklı konuşmasıyla şehrin geçirdiği tarihsel dönüşüme ışık tutacak.

Akademik kadro oldukça kuvvetli

Akademik kadronun yoğun katılımıyla zenginleşen panelde; İKÇÜ Arş. Gör. İsmet Emre Usta, Dokuz Eylül Üniversitesinden Prof. Dr. Hümeyra Birol, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünden Prof. Dr. Hülya Yüceer, İzmir Demokrasi Üniversitesinden Doç. Dr. Hikmek Eldek Güner ve Yaşar Üniversitesinden Prof. Dr. Ahenk Yılmaz atölye sürecindeki çıktıları dinleyicilerle paylaşacak. Günün programı, saat 17.00’den itibaren serginin gezilmesi ve hazırlanan özel videonun izlenmesiyle tamamlanacak.