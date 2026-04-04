Son Mühür / Osman Günden - İzmir Büyükşehir Belediyesi, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü vesilesiyle barınaklarda yuva bekleyen can dostlar için anlamlı bir çağrıda bulundu. Şehrin farklı noktalarındaki bakımevlerinde yaklaşık 2 bin 300 sahipsiz hayvanın yeni ailelerini beklediğini duyuran belediye, vatandaşlara "satın alma, sahiplen" mesajını verdi. Son iki yıllık süreçte 3 bin 300 hayvanın sıcak bir yuvaya kavuşmasını sağlayan Büyükşehir, bu süreçte hem hayvan refahını hem de toplum sağlığını önceleyen "Tek Sağlık" vizyonuyla hareket ediyor.

Binlerce dost yeni yuvasını bekliyor

Kent genelindeki Seyrek, Işıkkent ve PAKO Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü gibi merkezlerin yanı sıra Kiraz Belediyesi ile ortak yürütülen çalışmalarla sahipsiz hayvanların bakımı titizlikle sürdürülüyor. Toplam 3 bin 500 kapasiteye sahip olan bu üç ana merkezde, şu an itibarıyla yaklaşık 2 bin 300 köpek bulunuyor. Barınak sakinleri arasında zaman zaman terrier, french bulldog, pomeranian ve miniature pinscher gibi farklı ırklar da yer alıyor.

Uzmanından ömürlük sorumluluk uyarısı

Sahiplendirme sürecini profesyonel bir zemine oturtmak isteyen Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde özel halkla ilişkiler ve sahiplendirme birimleri hayata geçirildi. Süreci ve bilinçli sahiplenmenin önemini anlatan Eğitim İletişim ve Destek Hizmetleri Şube Müdürü Veteriner Hekim Dr. Ebru Tong, şu ifadeleri kullandı:

“Yurttaşlarımızın burayı ziyaret ederek hayvanlarımızı tanımalarını ve terk etmemek üzere sahiplenmelerini istiyoruz. Bilinçli sahiplendirmeyi teşvik etmek amacıyla Patili Yaşam Başlangıç Rehberi de hazırladık. Hayvan sahiplenme ciddi bir sorumluluk. Bilinçsiz sahiplenme terk edilme vakalarını artırıyor. Terk edilen hayvanların psikolojisi olumsuz etkileniyor ve zamanla davranış sorunlarına yol açıyor. Yurttaşlardan, sahiplenme kararını iyi düşünmelerini, bir heves değil, ömürlük bir sorumluluk bilinciyle hareket etmelerini istiyoruz. Bakımevlerinin ziyaret edilmesi ve hayvanlarla vakit geçirilmesi, yürüyüş yaptırılması ve ilgi gösterilmesini hem hayvanlar hem de ziyaretçiler için çok önemli.”

Belediye, toplumda sahiplendirme kültürünü yaygınlaştırmak adına "Patili Kentimiz" ve "Patili Perşembe" gibi markaları tescilleyerek farkındalık çalışmalarını kurumsallaştırdı. Şehrin çeşitli noktalarında düzenlenen Patili Perşembe etkinlikleriyle, vatandaşların can dostlarla bir araya gelmesi ve aradaki bağın güçlenmesi hedefleniyor.

Zor zamanlarda hayvanların yanında

Belediye ekipleri sadece barınaklarda değil, afet dönemlerinde de can dostları yalnız bırakmadı. 2024 ve 2025 yıllarında Selçuk, Karşıyaka ve diğer ilçelerde meydana gelen orman yangınlarında yüzlerce hayvan alevlerin arasından kurtarıldı. 100’den fazla personelin görev aldığı bu operasyonlarda tahliye edilen hayvanların tedavileri Seyrek Hayvan Hastanesi’nde yapıldı. Doğal yaşam alanlarına dönen kaplumbağalar ve kirpiler, bu mücadelenin sembolü oldu.

Kısırlaştırma ve sosyal hizmetlerde büyük başarı

Nisan 2024'ten bu yana yürütülen çalışmalarda 123 binin üzerinde koruyucu hekimlik uygulaması yapılırken, 37 binden fazla hayvan kısırlaştırıldı. Mobil kısırlaştırma araçlarının sayısının artırılmasıyla, özellikle kedi popülasyonunun kontrol altına alınmasında önemli bir eşik aşıldı. Ayrıca Pet Mama Döngüsel Ağı Projesi sayesinde otellerden toplanan gıda atıkları, sokaktaki canlar için besleyici mamalara dönüştürülerek sıfır atık hedefine katkı sağlandı.

En büyük taleplerden biri hayvan mezarlığı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Dikili'de 24 bin metrekarelik bir alanda yeni bir rehabilitasyon merkezi için hazırlıklar sürerken, Kiraz’da da doğal yaşam alanı planlanıyor. Ayrıca hayvanseverlerin en büyük taleplerinden biri olan 1100 kapasiteli sahipli hayvan mezarlığı projesi de Pako bünyesinde hayata geçirilmek üzere gün sayıyor.