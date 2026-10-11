Son Mühür- Ukrayna'nın savaşı Rusya'nın rafinerilerine yönelik saldırılarla genişletmesinin ardından Avrupa'nın enerji devi Moskova, dizel ihracat yasağı getirmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında varılan mutabakat doğrultusunda Kremlin söz konusu dizel ihracatı yasağının kısmen kaldırıldığını duyurdu.

500 bin ton dizel...



Bugün yürürlüğe giren kararla dizel ihracatına yönelik yasağın kısmen kaldırıldığı ifade edilen açıklamada, ilk aşamada 500 bin ton dizel yakıtın dünya piyasalarına sevk edilmesine olanak sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada, Rus petrol şirketlerinin hükümetle koordineli şekilde yabancı alıcılarla ihracat sözleşmeleri yapmaya başlayacağı bildirildi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, kararın iç piyasadaki tüketicileri olumsuz etkilemeyeceğini belirterek, "Üretim hacimlerimiz hem iç piyasanın hem de belirtilen miktarlardaki ihracatın ihtiyaçlarını tamamen karşılamamıza olanak tanıyor." ifadesini kullandı.

9 Temmuz'da genişletilmişti...



Rusya'da 31 Ocak'ta üretici olmayan şirketlere yönelik dizel ihracatı yasağı uygulanmaya başlanmış, 9 Temmuz'da ise yasak doğrudan üreticileri de kapsayacak şekilde genişletilmişti.

Trump, 9 Ekim’de Putin ile yaptığı görüşmenin ardından Rusya’nın ABD ve küresel piyasaya derhal 300 bin tonun üzerinde, Kasım’da 500 bin ton ve ardından 1 milyon ton dizel tedarik edeceğini açıklamış, ABD Hazine Bakanlığı da Rus dizeline yönelik bazı yaptırımları geçici olarak gevşetme adımı atmıştı.