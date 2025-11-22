Tokat’ın Zile ilçesine bağlı Fırtıman köyünde yaşayan Aşur Koçak’ın bağ evi, yaklaşık altı aydır her akşam üç tilkinin uğrak noktası haline geldi. Doğal yaşamdan kopmadan Koçak’a alışan tilkiler, verilen yiyecekleri yedikten sonra geldikleri gibi sessizce ortadan kayboluyor.

HER AKŞAM AYNI SAATLERDE GELİYORLAR

Aşur Koçak, bağ evinde bulunduğu sırada bahçeye giren tilkileri fark ettikten sonra onları ürkütmeden et ve ekmek bıraktığını söyledi. Zamanla kendisine alışan tilkilerden birinin masaya çıkarak ekmek yediği anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde tilkilerin bahçede rahatça dolaştığı ve hiç tedirgin olmadıkları dikkat çekiyor.

“ONLARI DOYURMADAN BİZ DE DURAMIYORUZ”

Tilkilerle aralarında güçlü bir bağ oluştuğunu ifade eden Koçak, şunları söyledi:

“Burası Tokat Zile Fırtıman köyündeki bağımız. Bu tilkiler yaklaşık 6 aydır bize alıştı. Biz de bunlara alıştık. Onların ayrı bir tabakları var. Onları doyurmadan biz de duramıyoruz. Onlar da bizi görmeden duramıyor. Bugün bir tane daha geldi, toplam üç tane oldular. Sanıyorum yavrularını da getirdiler. Bir canlıyı sevip onları doyurmak insana mutluluk veriyor.”

BESLENDİKTEN SONRA DOĞAYA DÖNÜYORLAR

Her akşam Koçak’ın bağ evine gelen tilkilerin, karınlarını doyurduktan sonra doğal yaşam alanlarına geri döndükleri belirtildi. Ziyaretlerin düzenli olarak devam ettiği ve tilkilerin artık ailenin bir parçası gibi görüldüğü ifade edildi.