Son Mühür/ Seçil Ünlü- İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımda yaşanan karışıklıkları gidermek amacıyla tramvay hatlarında isim değişikliğine gitti.

Yapılan düzenleme kapsamında, Karşıyaka ve Çiğli tramvay hatlarının aktarma noktası olan Ataşehir Kavşağı İstasyonu’nun adı “Flamingo” olarak değiştirildi.

Aynı isim karışıklığa yol açıyordu

Karşıyaka ve Çiğli tramvay hatlarında iki farklı istasyonun “Ataşehir” adını taşıması, özellikle aktarma yapan yolcular için kafa karışıklığına neden oluyordu.

Yurttaşlardan gelen yoğun talep ve öneriler doğrultusunda harekete geçen belediye, sorunu kalıcı olarak çözmek için isim değişikliği kararı aldı.

Aktarma istasyonuna yeni isim: Flamingo

Alınan kararla birlikte Karşıyaka–Çiğli tramvay hatlarının kesişim noktası olan Ataşehir Kavşağı İstasyonu, “Flamingo” adıyla hizmet vermeye başladı.

Yeni isimlendirme sayesinde hem Alaybey yönüne hem de Çiğli istikametine seyahat eden yolcuların yaşadığı yön karmaşasının sona erdiği belirtildi.

Yurttaşlardan isim değişikliğine olumlu tepki

İsim değişikliğinin ardından yolcuların büyük bölümünün uygulamadan memnuniyet duyduğu ifade edildi. Flamingo isminin bölgeyle daha kolay özdeşleştiği ve ulaşımda yön bulmayı kolaylaştırdığı vurgulandı.