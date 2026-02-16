Son Mühür/ Beste Temel - İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ’ın desteği ve Bilim Kahramanları Derneği organizasyonuyla düzenlenen Bilim Kahramanları Buluşuyor / FIRST LEGO League Challenge turnuvalarının 22’nci sezonu başladı. Bu yıl UNEARTHED temasıyla gerçekleştirilen turnuvada öğrenciler; arkeolojik süreçler, yer altı yapıları, geçmiş uygarlıklar ve gizli kalmış alanlar üzerine araştırmalar yaptı. Takımlar, belirledikleri sorunlara yenilikçi çözümler geliştirirken, inşa edip kodladıkları robotlarla görevleri tamamladı.

Ortaokul turnuvasında 36 takım yarıştı

Turnuvanın ilk ayağı olan 1. İzmir Ortaokul Yerel Turnuvası, 14 Şubat 2026 Cumartesi günü Fuar İzmir’de yapıldı. Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, İzmir, Manisa ve Muğla’dan 36 takım ve 329 öğrencinin katıldığı turnuvada toplam 16 ödül verildi.

Turnuvada şampiyonluğu Özel Salihli Bahçeşehir Ortaokulu’ndan Future Designers takımı kazandı. Denizli Şehit Söner Kutlu Bilim ve Sanat Merkezi SmartG, TAKEV Ortaokulu Nexura, Özel Bornova Mektebim Ortaokulu Palevia ve Özel Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl Ortaokulu Cyberteam takımları da ulusal turnuvaya katılma hakkı elde etti.

“Geleceğe dair umudumuz artıyor”

Birinci olan takıma ödülünü İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nilüfer Bakoğlu Aşık verdi. Aşık, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay adına tüm takımları kutladığını belirterek, gençlerin ortaya koyduğu çalışmalardan büyük gurur duyduklarını ifade etti. Aşık, bu organizasyonların geleceğin mühendislerini ve bilim insanlarını yetiştirdiğini vurguladı.

İkinci takıma ödülünü veren İZFAŞ Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Koca ise Fuar İzmir’in yıl boyunca çok sayıda bilim, eğitim ve teknoloji odaklı etkinliğe ev sahipliği yaptığını belirtti. Koca, çocukları ve gençleri bilimle buluşturan bu organizasyonun İzmir’in vizyonu açısından önemli bir değer taşıdığını kaydetti.

Lise turnuvasında 41 takım sahadaydı

15 Şubat 2026 Pazar günü gerçekleştirilen 1. İzmir Lise Yerel Turnuvası’nda Aydın, Balıkesir, Denizli, İzmir, Kütahya, Manisa ve Muğla’dan 41 takım ve 352 öğrenci yer aldı. Toplam 17 ödülün verildiği turnuvada Çiğli Aydoğan Yağcı Bilim ve Sanat Merkezi Spica takımı şampiyon oldu.

Muğla Turgutreis Uğur Okulları Kampüsü Anadolu Lisesi Maxima, Özel Çakabey Lisesi The Flintstones, İzmir Büyükçiğli Özel Türk Koleji Fen Lisesi Robotürk, Yunus Emre Anadolu Lisesi Roboyeal ve İzmir Bayraklı Uğur Okulları Kampüsü Anadolu Lisesi Zentora takımları ulusal turnuvaya katılma hakkı kazandı.

“Pes etmeyenler kazanır”

Lise turnuvasında birinci olan takıma ödülünü veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hazel Öztürk Işık, gençlere hitaben yaptığı konuşmada, bilimi ve cesareti rehber edinen öğrencilerin geleceğin bilim insanları, mühendisleri ve yöneticileri olacağını vurguladı. Işık, bu sürecin emek, sabır ve kararlılık gerektirdiğine dikkat çekti.

Bilim rehber olmaya devam edecek

Törende konuşan Bilim Kahramanları Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri Aytuğ Mecik ve Dr. Benay Uzer Yılmaz, 22 yıldır çocukları ve gençleri STEM alanlarıyla buluşturmak için çalıştıklarını ifade etti. Daha iyi bir geleceğin, soru sormaktan vazgeçmeyen çocuklarla mümkün olduğuna dikkat çekildi.

Ulusal turnuva yine İzmir’de

Şubat ve Mart 2026 boyunca İzmir’in yanı sıra Ankara, Antalya, Eskişehir, İstanbul, Kocaeli, Mersin ve Ordu’da 18 yerel ve 1 ulusal turnuva düzenlenecek. Türkiye genelinde 5 bini aşkın çocuk ve gence ulaşılması hedeflenen sezon, 7–8 Mart 2026 tarihlerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ desteğiyle Fuar İzmir’de yapılacak Ulusal Turnuva ile tamamlanacak.