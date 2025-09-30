Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların huzurunu ve güvenliğini sağlamak amacıyla ilçenin birçok noktasında eş zamanlı denetim gerçekleştirdi. Kontroller kapsamında şüpheli kişi ve araçlar tek tek durduruldu.

Çalışma titiz bir şekilde yürütüldü

Özellikle yasaklı madde ve yasa dışı silahların önlenmesine yönelik yapılan bu uygulamalarda polis ekipleri dikkatli ve titiz bir çalışma yürüttü.

Şüpheliler üzerinde arama yapıldı

Denetimler sırasında şüpheli hareketlerde bulunan bazı kişilerin üzerleri ve eşyaları detaylı şekilde arandı. Yapılan aramalarda çok sayıda yasaklı madde, “uç” olarak bilinen içimlik yasaklı madde, bir tabanca ve mermiler ele geçirildi.

Gözaltı ve adli süreç başladı

Operasyonda yakalanan şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek olan şahıslar hakkında “yasaklı madde bulundurmak” ve “ruhsatsız silah taşımak” suçlarından işlem başlatıldığı bildirildi.