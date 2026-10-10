İzmir’de 23 yaşındaki Hatice Öncü’nün burun estetiği ameliyatının ardından yaşamını yitirmesiyle ilgili süreç yeniden gündeme geldi. Çiğli ilçesinde faaliyet gösteren Özel Metropol Hastanesi’nde ameliyat geçiren genç kadının ölümünün ardından ailesi, olayın bütün yönleriyle aydınlatılmasını talep ediyor.

İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) aktardığı bilgilere göre, ameliyatın ardından sağlık durumu kötüleşen Hatice Öncü, İzmir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak genç kadın burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Acılı baba kızının ölümünün aydınlatılmasını istiyor

Kızını kaybetmenin acısını yaşayan İbrahim Öncü, ameliyat ve sonrasında yaşananlara ilişkin soruların yanıtlanmasını istiyor.

Öncü ailesi, genç kadının sağlık durumunun neden kötüleştiğinin ve tedavi sürecinde neler yaşandığının açıklığa kavuşturulmasını talep ediyor.

Ailenin gündeme getirdiği iddiaların değerlendirilmesi ve olası bir tıbbi kusur bulunup bulunmadığının belirlenmesi bakımından adli incelemenin sonucu önem taşıyor.

Adli Tıp sürecinde belge ayrıntısı

İHA kaynaklı haberde aktarılan bilgilere göre, Adli Tıp Kurumu tarafından yürütülen inceleme kapsamında ameliyat ve tedavi sürecine ilişkin bazı tıbbi belgeler talep edildi.

Haberde, ameliyat notlarını içeren epikriz belgesinin Adli Tıp raporunun düzenlendiği tarihe kadar kuruma ulaşmadığı bilgisine yer verildi.

Söz konusu belgenin hangi nedenle belirtilen tarihe kadar ulaştırılamadığı ve daha sonraki süreçte ilgili kuruma teslim edilip edilmediği konusunda ise tarafımızca doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

Bu durumun tek başına herhangi bir kişi veya kurumun kusurlu olduğunu göstermediği, olayın tıbbi ve hukuki yönlerinin yetkili merciler tarafından değerlendirileceği belirtilmeli.

Gözler adli incelemenin sonucunda

Hatice Öncü’nün ölümüne ilişkin tıbbi değerlendirmelerin tamamlanması, olayın nedeninin ve varsa sorumlulukların belirlenmesi açısından önem taşıyor.

Ölümün meydana gelmesinde tıbbi uygulamaların herhangi bir etkisinin bulunup bulunmadığına ilişkin kesin değerlendirme, ilgili uzmanlık incelemeleri ve adli süreç sonucunda yapılabilecek.

Mevcut aşamada hastane veya sağlık çalışanları hakkında kesinleşmiş bir kusur ya da sorumluluk tespitine ilişkin tarafımızca doğrulanmış bir karar bulunmuyor.

Özel Metropol Hastanesi’nden açıklama bekleniyor

Son Mühür olarak olayla ilgili görüşlerini almak amacıyla Özel Metropol Hastanesi yetkililerine ulaşmaya çalıştık. Ancak haberimizin yayıma hazırlandığı ana kadar hastane yönetiminden bir açıklama alamadık.

Kamuoyunun doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesi amacıyla hastane yönetiminin konuya ilişkin yapacağı açıklamaya, cevap ve düzeltme hakkı çerçevesinde haberimizde yer verilecektir.

Ailenin adalet arayışı sürüyor

Henüz 23 yaşında hayatını kaybeden Hatice Öncü’nün ailesi, kızlarının ölümüne ilişkin soru işaretlerinin giderilmesini bekliyor.

Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve adli sürecin sonucunun ortaya çıkması, hem ailenin beklentilerinin karşılanması hem de kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından önem taşıyor.