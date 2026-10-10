Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 3. haftasında Aliağa Petkimspor ile Biotekno Körfez Basket, Aliağa Belediyesi ENKA Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede konuk ekip, karşılaşmayı 91-90 kazanmayı başardı.

Üçüncü periyotta Petkimspor öne geçti

Karşılaşmanın ilk periyodunu 26-20 önde tamamlayan Biotekno Körfez Basket, devre arasına da 40-38’lik üstünlükle girdi. Üçüncü çeyrekte etkili bir performans sergileyen Aliağa Petkimspor, bu bölümde rakibine 31-19 üstünlük sağlayarak son periyoda 69-59 önde girdi.

Ancak son çeyrekte skor üstünlüğünü korumakta zorlanan İzmir temsilcisi, rakibinin geri dönüşüne engel olamadı. Son ana kadar çekişmenin sürdüğü mücadelede Biotekno Körfez Basket, sahadan 91-90 galip ayrıldı.

Thomas’ın 26 sayısı galibiyete yetmedi

Aliağa Petkimspor’da Thomas 26 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu. Cook 23, Yiğit Onan ise 17 sayıyla mücadele etti. Abmas 10, Hanlan 8, Pasecniks 3, Uthoff 2 ve Ozan Yılmaz 1 sayıyla oynadı.

Konuk ekip Biotekno Körfez Basket’te ise Cluff 23 sayıyla galibiyetin öne çıkan isimlerinden biri oldu. Buie 16, Davis 14, Mitchell ve Danuseviius 13’er, Reese 8, Altan Çamoğlu ve Barna ise 2’şer sayı kaydetti.

Cook ve Davis faul problemi yaşadı

Karşılaşmada Aliağa Petkimspor’dan Cook ile Biotekno Körfez Basket’ten Davis, beş faulle oyun dışında kaldı.

Salon: Aliağa Belediyesi ENKA

Hakemler: Ziya Özorhon, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Özge Şentürk Bayraktar

Aliağa Petkimspor: Thomas 26, Cook 23, Yiğit Onan 17, Abmas 10, Hanlan 8, Pasecniks 3, Uthoff 2, Ozan Yılmaz 1, Horton, Tibet Görener, Thomas Akyazılı

Biotekno Körfez Basket: Cluff 23, Buie 16, Davis 14, Mitchell 13, Danuseviius 13, Reese 8, Altan Çamoğlu 2, Barna 2, Mert Akay, Berk Can Akın

Periyot sonuçları: 20-26, 38-40 (devre), 69-59, 90-91

Başantrenörler: Orhun Ene (Aliağa Petkimspor), Serhan Kavun (Biotekno Körfez Basket)