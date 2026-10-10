İzmir’in Bergama ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ederek yangının söndürülmesini sağladı.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışması başlatıldı. Çalışmalar sırasında alanda bir kaplumbağa bulan itfaiye ekipleri, hayvanın durumunu kontrol etti. Yapılan kontrolde kaplumbağanın dumandan etkilenmediği belirlendi.

Kaplumbağa yeniden doğaya bırakıldı

Yangın bölgesinde güvenli şekilde hareket edemeyecek durumda olabileceği değerlendirilen kaplumbağa, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu alandan alınarak güvenli bir noktaya götürüldü. Kaplumbağa daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

Yangının çıkış nedeni ve otluk alandaki zararın boyutuna ilişkin ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.