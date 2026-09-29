Son Mühür- Aydın’da öğrenci yurtlarındaki skandallar zincirine bir yenisi daha eklendi. Efeler’deki Adnan Menderes Üniversitesi kampüsünde yer alan Berin Menderes Kız Öğrenci Yurdu, bu kez yemekhaneden yansıyan mide bulandırıcı görüntülerle çalkalanıyor. Tabaklarda beliren kurt ve böcekler, yurtta kalan öğrencilerin sabrını taşırdı.

Tabaktan çıkan haşere bardağı taşırdı

Günün yorgunluğunu atmak için akşam yemeğine oturan gençler, karşılaştıkları manzarayla büyük bir şok yaşadı. Sunulan menüden çıkan böcek ve kurtlar, hijyen krizini gözler önüne serdi. Duruma sessiz kalmayan öğrenciler, tepkilerini dile getirerek tepkilerini medyaya taşıdı.

Yurtta kalan bir öğrenci, yaşadıkları çaresizliği şu sözlerle özetledi:

"Bu manzarayı görünce artık yemekhaneye adım atasımız gelmiyor. Aç kalmamak için her gün cebimizden harcayıp dışarıdan yemek sipariş etmek zorunda kalıyoruz."

Toplu gıda zehirlenmesi yaşanmıştı

Bu olay, yurttaki ilk vukuat değil. Geçtiğimiz dönemlerde aynı yurtta toplu bir gıda zehirlenmesi yaşanmış, onlarca öğrenci hastanelik olmuştu. Başlatılan adli ve idari soruşturmalara rağmen tablonun değişmemesi, ihmaller zincirinin devam ettiğini gösteriyor.

Şimdi gözler Adnan Menderes Üniversitesi yönetimi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne çevrilmiş durumda. Gençler, geçiştirme açıklamalar değil; mutfağın acilen bağımsız denetçilerce denetlenmesini ve sorumlular hakkında somut adımlar atılmasını bekliyor.



