Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Doğal Yaşam Parkı'nın sembolü haline gelen minik fil Ege, bugün beşinci yaşını doldurdu.

Parkın en sevilen üyelerinden biri olan Ege için yapılan doğum günü kutlaması, hem ziyaretçilerin hem de park görevlilerinin yüzünü gülümsetti.

Özel doğum günü pastası yapıldı

Ege'nin yeni yaşı için bakıcıları ve veteriner ekibi harekete geçti. Normal beslenme rutinini biraz daha özel hale dönüştüren ekip, Ege için tamamen taze meyvelerden oluşan büyük bir doğum günü pastası hazırladı. Minik fil, önüne getirilen bu özel ikramın tadını çıkarırken oldukça keyifli görünüyordu.

Türkiye'nin tek fil ailesinin yavrusu

Türkiye'nin tek fil ailesi olan Begümcan ve Winner'ın üçüncü yavrusu olan Ege, kutlama süresince enerjisiyle adeta yerinde duramadı.

Annesi Begümcan ve ablalarıyla beraber parkın içinde koşturup oyunlar oynayan Ege, çevresine de neşe saçtı.

Ziyaretçilerin ilgi odağı oldu

Parkı ziyaret eden vatandaşlar, Ege’nin bu özel gününe şahitlik etmenin heyecanını yaşadı. Beş yaşına giren Ege, hareketli ve oyuncu tavırlarıyla gün boyu ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği isim oldu.